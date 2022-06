FC Nantes Mercato : Une piste de Ligue 1 s'envole pour Kombouaré

Publié par Ange A. le 03 juin 2022 à 08:35

FC Nantes Mercato : Le FCN serait le point d’essuyer un échec sur le marché des transferts. Un milieu ciblé devrait rejoindre l’Allemagne.

FC Nantes Mercato : Un cadre du MHSC s’éloigne du FCN

Vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Waldemar Kita entend renforcer l’effectif d’Antoine Kombouaré pour cette grosse échéance européenne. Le FCN a coché le nom de Florent Mollet cet été. Avec le possible transfert de Ludovic Blas, les Canaris misent sur cette valeur sûre du championnat. Il ne reste plus qu’un an de contrat au milieu offensif du Montpellier Hérault. Des discussions auraient même déjà été entamées pour le transfert de Mollet à Nantes. Mais aux dernières nouvelles, le club des bords de l’Erdre se dirige vers un échec dans ce dossier. Un club de Bundesliga serait en pole pour recruter le milieu du MHSC.

Direction la Bundesliga pour Florent Mollet

Saber Desfarges confirme sur son compte Twitter le prochain départ de Florent Mollet vers la Bundesliga. Selon lui, Schalke 04 est en passe d’accueillir le milieu de 30 ans. Il évoque même déjà un accord entre Montpellier et le promu allemand. « Florent Mollet se rapproche de Schalke 04. Accord conclu entre le club et le joueur de Montpellier », écrit-il sur le réseau social. Pour ce qui s’apparente à sa dernière saison dans l’Hérault, Mollet a disputé 38 matchs pour six buts et deux passes décisives. Il ne lui reste qu’un an de contrat avec le MHSC, club qu’il a rejoint en 2018 en provenance du FC Metz contre plus de 2 millions d’euros. Sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros. Reste maintenant à attendre l’officialisation de ce deal.

De son côté le FC Nantes devrait creuser d’autres pistes pour préparer la succession de Ludovic Blas. La piste menant au Guingampais Youssouf M’Changama serait toujours d’actualité au FCN. En fin de contrat, l’international comorien de 31 ans a déjà confirmé son départ.