ASSE Mercato : En attendant Batlles, un nouvel entraîneur débarque !

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 12:05

ASSE Mercato : En attendant la très probable nomination de Laurent Batlles, l’AS Saint-Étienne a nommé un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe féminine.

ASSE Mercato : Laurent Mortel, nouvel entraîneur des féminines

L’ ASSE devrait nommer l’entraîneur de son équipe professionnelle masculine dans les prochaines heures. Sauf revirement de dernière minute, ce dernier devrait être Laurent Batlles. Il est la priorité des dirigeants stéphanois. L’Équipe a annoncé, jeudi, que l’officialisation de sa signature pourrait intervenir ce vendredi. Bien avant de connaitre le successeur de Pascal Dupraz, l’AS Saint-Étienne a engagé un nouvel entraîneur pour diriger son équipe féminine aussi reléguée en deuxième division (D2) à l’issue de la saison dernière.

« L’ ASSE et Laurent Mortel ont conclu, ce vendredi, un accord confiant la gestion de l’équipe féminine à ce dernier. L’ancien footballeur, devenu technicien à l’issue de sa carrière prématurément arrêtée, aura pour mission d’encadrer et de perfectionner un groupe, pour retrouver rapidement la D1 Arkema », a indiqué le club ligérien, dans son communiqué officiel.

ASSE Mercato : Mathieu Dupré va rejoindre le staff technique

Laurent Mortel (47 ans) remplace ainsi Jérôme Bonnet, qui n'a pas réussi à maintenir les Vertes dans l'élite. Il sera aidé dans sa nouvelle mission par son adjoint et préparateur physique, Mathieu Dupré. Ce dernier rejoindra le staff actuel plus tard, selon la précision du club ligérien. À noter que le nouvel entraîneur des féminines de l’ ASSE a découvert la D1 Arkema la saison 2020-2021, à la tête l’ASJ Soyaux. Il avait assuré le maintien du club de Charente dans l’élite à l’issue de l’exercice avant de le quitter. Par ailleurs, Laurent Mortel est passé par l’US Camon puis le FC Ailly-sur-Somme Samara. Il a été aussi sélectionneur en Haïti. Pour rappel, les Stéphanoises ont terminé à la 12e et dernière place de la D1 Arkema cette saison.