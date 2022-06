OL Mercato : Trabzonspor vise un gros coup à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 22:29

OL Mercato : La rumeur sur l'intérêt de Trabzonspor pour une grosse pointure de l’Olympique Lyonnais a été confirmée par l’entraîneur du club turc.

OL Mercato : Trabzonspor confirme son intérêt pour Boateng

Recruté par l’ OL l’été dernier en provenance du Bayern Munich, Jérôme Boateng n’a pas satisfait les attentes de la direction et du staff technique du club rhodanien. Son adaptation en Ligue 1 a été compliquée à l’image de la saison de l’équipe de Peter Bosz. L’Olympique Lyonnais a fini à la 8e place du championnat et ne jouera pas la Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais la première saison ratée du défenseur international allemand n’enlève en rien son statut de joueur de top niveau. Il a été champion du monde avec la sélection d’Allemagne en 2014 et a remporté un trophée avec Manchester City (en 2011) et plusieurs titres et trophées avec le Bayern Munich (2011-2021).

Alors que Jérôme Boateng a encore une saison de contrat à l’ OL, son nom circule en Turquie. Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, Trabzonspor cherche des joueurs d’expérience pour faire une bonne campagne européenne. Et l’arrière central des Gones plaît à l’entraîneur des Grenat-Bleu. Ce dernier a confirmé son intérêt pour le N°27 de Lyon. « Son nom est arrivé, nous examinons sa situation », a fait savoir le technicien Abdullah Avci selon SuperHaber. « C’est un joueur de marque, qui peut être utilisé s’il n’est pas blessé », a apprécié le coach de Trabzonspor.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais ne devrait pas retenir Boateng

Avec l'éclosion du jeune Castello Lukeba (19 ans) et le repositionnement de Thiago Mendes en défense centrale, Jérôme Boateng n'est plus parmi les premiers choix de Peter Bosz. Il a été relégué sur le banc de touche, surtout dans la deuxième moitié de la saison dernière. L' OL ne le retiendrait donc pas s'il a une porte de sortie pour s'engager ailleurs, évidemment si toutes les parties y trouvent leur compte. Recruté gratuitement, le natif de Berlin vaut 3,5 M€ sur le marché des transferts.