Angers SCO Mercato : Le SCO recrute un champion de Hongrie (officiel)

Publié par Dylan le 03 juin 2022 à 20:29

Angers SCO Mercato : Après avoir enrôlé le gardien Yahia Fofana et le milieu Himad Abdelli, Angers s'offre un champion de Hongrie.

Angers SCO Mercato : Miha Blazic (Ferencváros), troisième recrue de l'été

Quatorzième de Ligue 1 lors du dernier exercice, l'Angers SCO est très actif sur le marché des transferts cet été. Après avoir recruté au Havre le gardien Yahia Fofana et le milieu franco-algérien Himad Abdelli, c'est un autre joli coup que vient de réaliser le club dirigé par Gérard Baticle. Le SCO a officialisé sur son compte Twitter l'arrivée du défenseur slovène Miha Blazic (29 ans), tout juste champion de Hongrie avec Ferencváros.

Devenu un véritable pilier avec son pays (17 sélections), Miha Blazic était en fin de contrat avec le club hongrois, où il aura passé 5 saisons. Il vient renforcer un secteur défensif qui devraient voir partir Ismaël Traoré et Romain Thomas, tous les deux en fin de contrat cet été. L'international slovène de 29 ans s'est engagé pour trois saisons avec le SCO, qui n'a pas eu d'indemnité de transfert à débourser. C'est donc une superbe opération réalisée par les Noirs et Blancs.

Le mercato est très agité au SCO

Si Miha Blazic vient apporter un premier soulagement aux dirigeants angevins en défense, le SCO a encore du pain sur la planche. En effet, plusieurs joueurs devraient quitter le dernier quatorzième de Ligue 1 et tous les secteurs de jeu sont concernés. Dans la liste, on peut citer le milieu Thomas Mangani qui a récemment fait ses adieux au club, le défenseur central Vincent Manceau, le gardien Paul Bernardoni ou encore la pépite du SCO Mohamed-Ali Cho très courtisée par l'OM et d'autres clubs européens.

Le SCO devrait donc totalement se renouveler en vue de la saison 2022-2023, qui verra 4 descentes en Ligue 2 au lieu de 2 ou 3 habituellement. Présent en Ligue 1 depuis sa montée lors de la saison 2015-2016, Angers s'est toujours maintenu avec plus ou moins de facilité et veut continuer à progresser dans l'élite du football français. Après avoir officialisé trois recrues, le club de Gérard Baticle aurait coché de nouveaux noms pour se renforcer comme celui de Mickaël Nadé, le défenseur central de l'ASSE.