Angers SCO Mercato : Coup de théâtre, 3 figures du SCO vont partir !

18 mai 2022

Angers SCO Mercato : En plus de Thomas Mangani et Ismaël Traoré, attendus pour quitter libre le SCO, un autre cadre va faire ses valises cet été.

Angers SCO Mercato : Romain Thomas refuse de prolonger et quitte le SCO

Angers SCO a décidé de ne pas renouveler les contrats des joueurs trentenaires : Thomas Mangani (35 ans) et le capitaine Ismaël Traoré (bientôt 36 ans). Ils se retrouveront donc libres après le dernier match du Sporting Club de l’Ouest contre le Montpellier HSC, samedi (21h) au stade Raymond Kopa. Ces deux cadres angevins ne sont pas les seuls concernés par la fin de contrat et les départs. Selon L’Équipe, Romain Thomas (33 ans) va aussi quitter le SCO à l’issue de la saison.

Mais contrairement à Mangani et Traoré, le défenseur central a reçu une proposition pour prolonger son bail. Cependant, ce dernier aurait décliné l’offre angevine pour s'offrir un nouveau point de chute. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, Romain Thomas « a annoncé à son coach, Gérald Baticle, en ce début de semaine, qu'il quitterait le club à la fin de saison ». En ce qui concerne l'expérimenté Thomas Mangani, il est pressenti au RC Lens pour remplacer Yannick Cahuzac (37 ans). Le Clermont Foot et Caen sont également intéressés par ses services.

Angers SCO : le club se vide avant l'été !

En plus de Thomas Mangani et Ismaël Traoré, deux autres joueurs en fin de contrat à Angers SCO seraient poussés dehors. Tout d'abord l'attaquant Stéphane Bahoken (30 ans, 28 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) et le gardien Danijel Petkovic (29 ans, 15 matchs en L1 cette saison). Quant au milieu gauche Pierrick Capelle (35 ans, 29 matchs et 2 buts) et le défenseur central Vincent Manceau (33 ans, 27 matchs), ils tiennent une proposition de prolongation de la part du club mais n'ont toujours pas donné réponse. De quoi entrevoir du mouvement dans quelques semaines en Anjou...