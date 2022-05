Bordeaux : Maintien, Gérard Lopez scelle son sort au FCGB

Publié par Ange A. le 01 mai 2022 à 23:40

Bordeaux : Président des Girondins, Gérard Lopez s’est exprimé sur son futur au club en cas de relégation du FCGB en Ligue 2.

Bordeaux : Battus par Nice, les Girondins vers la Ligue 2

Les weekends se suivent et se ressemblent pour les Girondins de Bordeaux. Ce dimanche, le club au scapulaire a ligné une nouvelle défaite en championnat. Les Girondins se sont inclinés face aux Aiglons de Nice au Matmut Atlantique sur le plus petit des scores. À trois journées de la fin, les Marine et blanc ne pointent qu’à la 19e place. Les poulains de David Guion accusent quatre points de retard sur les Verts de Saint-Étienne (18e). Après la défaite contre Nice, Gérard Lopez s’est montré pessimiste quant au maintien du FCGB en Ligue 1. Le président bordelais peine à expliquer les contreperformances de son équipe.

« Individuellement, les joueurs ont le niveau Ligue 1. Ils peuvent jouer dans beaucoup d’équipes de Ligue 1. Le problème, c’est collectivement. Dans une équipe de sport collectif, il y a un cerveau individuel et un cerveau collectif. Nous, le cerveau collectif n’est pas là […] Même les joueurs ne savent pas pourquoi ils lâchent », a déploré l’ancien patron du LOSC selon les propos rapportés par Sud-Ouest.

La promesse de Gérard Lopez en cas de relégation du FCGB

Alors que les Girondins de Bordeaux sont presque condamnés à descendre, Gérard Lopez a fait une promesse. Le président du FCGB n’entend pas lâcher les Girondins en cas de relégation. « C’est triste de se dire que ce club pourrait descendre mais si c’est le cas, je serai là. Maintenant, je l’ai dit, l’objectif est de se maintenir et de continuer à travailler. On doit continuer à bosser pour faire revenir Bordeaux là où ce club doit être», a-t-il annoncé. Battu par le Gym, le FCGB défiera Angers lors de la prochaine journée.