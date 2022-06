OL Mercato : Le retour de Lacazette déclenche un gros départ

Publié par ALEXIS le 04 juin 2022 à 14:51

OL Mercato : Alors que le retour d’Alexandre Lacazette est annoncé, Moussa Dembélé pourrait quitter l’Olympique Lyonnais. Deux clubs anglais l’y poussent.

OL Mercato : Deux offres anglaises pour Moussa Dembélé

Le contrat d’Alexandre Lacazette à Arsenal a pris fin et il est attendu l’ OL pour s’y engager officiellement. Le retour de l’avant-centre de 31 ans pourrait pousser Moussa Dembélé vers la porte de sortie de Lyon. Grâce à ses statistiques impressionnantes cette saison (21 buts et 4 passes décisives en 30 matchs disputés en Ligue 1), le buteur de l'Olympique Lyonnais est convoité par des clubs de top niveau européen. Manchester United et Arsenal sont séduits par son profil. Parlant des Gunners, ils s’intéressent au buteur des Gones pour prendre la place de son compatriote Alexandre Lacazette.

D’après les indiscrétions d’olympique-et-lyonnais, Moussa Dembélé « dispose de deux offres en provenance d’Angleterre ». La source ne donne pas plus de précision sur les deux écuries anglaises, mais souligne que « le championnat britannique correspond au style de jeu » du N°9 de l’ OL.

Moussa Dembélé vers un départ libre en 2023 ?

Toutefois, le média apprend que le buteur de 26 ans n’est pas enclin à quitter le club rhodanien, à un an de la fin de son contrat. « Il souhaite clairement aller à la fin de son contrat, avant d’ensuite avoir la possibilité de choisir son futur club », a écrit le média. Rappelons que l’Olympique Lyonnais a tenté de transférer Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid en janvier 2021. Prêté aux Colchoneros, ce dernier est finalement revenu à Lyon à l’été, car le club espagnol n’a pas levé l’option d’achat assorti à son contrat de six mois. Le Franco-Malien avait alors réintégré l'équipe de Peter Bosz, alors qu’il avait des sollicitations. Et son choix a été positif sur le plan individuel, car il a fini meilleur buteur de l’ OL et 4e meilleur buteur de la Ligue 1 en 2021-2022.

Recruté à 22 M€ en 2018, Moussa Dembélé vaut 20 M€ sur le marché des transferts en ce moment. L’idée de la direction des Gones est de récupérer une partie du montant investi lors de son transfert du Celtic FC.