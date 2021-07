OL Mercato : l’Atlético Madrid ne veut plus de Moussa Dembélé

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2021 à 00:01

L’Atlético Madrid a fait connaitre sa décision pour Moussa Dembélé. L' attaquant prêté par l' OL au club espagnol retournera bien à Lyon puisqu'il n'est pas conservé.

OL : L'Atlético Madrid renvoie Moussa Dembélé à Lyon

Après 5 mois passés à l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé (25 ans) revient à l’ OL parce qu’il n’a pas été conservé par le club madrilène. Lors de la demi-saison chez les Colchoneros, le buteur formé au PSG n’a pas satisfait les attentes de l' entraîneur du Diego Simeone. « Nous remercions Moussa Demebélé et Lucas Torreira (prêté par Arsenal) pour leur engagement durant leur séjour dans notre club. Nous leur souhaitons bonne chance », a annoncé le champion de la Liga 2020-2021 dans un communiqué.

L’avant-centre de l’Olympique Lyonnais a disputé seulement 9 bouts de matchs avec l’Atlético Madrid, soit 7 en Liga (95 minutes) et 2 en Ligue des Champions (45 minutes). Un temps de jeu évidemment insuffisant pour séduire le coach du club espagnol. En plus des faibles performances du joueur, les exigences financières de l'Olympique Lyonnais n'ont pas facilité les négociations pour une levée de l'option d'achat de Moussa Dembélé. En effet, Jean-Michel Aulas avait fixé l’indemnité d’achat de Moussa Demebélé à 33,5 M€. Un montant jugé trop élevé par le club logé au Wanda Metropolitano.

Dembélé nouveau leader après le départ de Memphis Depay ?

Moussa Demebélé doit maintenant convaincre le nouveau coach de l' OL, Peter Bosz. Il devrait avoir la tâche un peu plus facile avec le départ de l'ex-capitaine Memphis Depay au FC Barcelone. Rappelons que le natif de Pontoise avait demandé à se faire prêter afin d’avoir plus de temps de jeu qu’il n’avait pas chez les Gones du temps de Rudi Garcia. Lors de la première moitié de saison dernière, Moussa Demebélé avait disputé 16 matchs (670 minutes de jeu cumulées) pour seulement 6 titularisations en Ligue 1 avant de rejoindre l’Atlético Madrid. Il avait marqué un seul but sous le maillot de l’ OL en championnat avant son prêt.





