ASSE Mercato : Vente, un milliardaire passe à l’offensive

ASSE Mercato : Candidat au rachat de l’AS Saint-Étienne, David Blitzer serait passé à l’offensive pour boucler le dossier de la vente du club ligérien.

ASSE Mercato : Blitzer accélère le rachat de l'AS Saint-Étienne

En négociation exclusive avec les propriétaires de l' ASSE en vue du rachat du club, selon Romain Molina dans un live sur le rachat du club, David Blitzer serait plus que jamais décidé à finaliser la transaction d’ici la fin de la semaine prochaine. Le milliardaire américain souhaite vraiment prendre le contrôle de l’AS Saint-Étienne le plus tôt possible, afin de mettre un nouveau directoire en place, pour lancer le Mercato et préparer la nouvelle saison en Ligue 2. L’audit global initié par l’homme d’affaires de 52 ans devrait ainsi déboucher rapidement sur la vente de l’ ASSE, espérée autour aux alentours du 10-12 juin.

Sorti d’une longue absence sur les réseaux sociaux, Manu Lonjon a confirmé la tendance actuelle sur le dossier de la cession du club ligérien. Mieux, il a lâché une information sur les intentions de David Blitzer dès qu’il sera le propriétaire des Verts. L’Insider croit savoir que ce dernier a l’intention de remanier l’organigramme actuel de l’AS Saint-Étienne. « Les émissaires de Bolt Football Holding réalisent actuellement un audit global de l’ASSE. Remaniement important au sein du club à prévoir si ça va au bout ( ça devrait y aller). Les choses sont en cours », a-t-il fait savoir sur Twitter.

David Blitzer va débarquer avec un nouveau directoire ?

Reléguée en Ligue 2 le 21 mai dernier, l’ ASSE a déjà pris des initiatives en vue de la saison 2022-2023. Pascal Dupraz a été libéré à l’issue de son contrat de six mois et Laurent Batlles a été nommé, vendredi, pour deux saisons, jusqu’en juin 2023. Le dossier du nouvel entraineur a été piloté par Loïc Perrin (coordonnateur sportif). Mais si l’on se fie à l’information de Lonjon, il n’est pas exclu que Jean-François Soucasse (président exécutif) ou Samuel Rustem (Directeur général adjoint délégué aux activités sportives) soit remercié.

Peuple Vert se montre plus prudent en évoquant « des ajustements qui auront peut-être lieu », car selon le média spécialisé, « il paraît peu probable que David Blitzer souhaite faire table rase de tous les hommes qui actuellement préparent la saison prochaine ». PV indique d’ailleurs que la nomination de Batlles a été validée par le milliardaire américain.