PSG Mercato : Flash ! José Mourinho, futur entraîneur du Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2022 à 18:20

PSG Mercato : Si l’information se confirme, ce serait une bombe sur le marché des entraîneurs. José Mourinho pourrait être délogé de la Roma par le Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos entre en contact avec José Mourinho

Après son sacre en Europa League Conférence, José Mourinho va-t-il quitter l’AS Rome cet été ? Ce samedi, les médias britanniques TalkSPORT et The Telegraph assurent que le Paris Saint-Germain envisagerait désormais très sérieusement de confier le poste de Mauricio Pochettino au Special One. Un nom régulièrement associé au PSG depuis l’avènement de QSI dans la capitale, mais la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi relance l’intérêt du Paris SG.

L’ancien coach du Real Madrid ayant déjà collaboré Luis Campos par le passé, et les deux hommes sont très liés. Alors que les noms de Christophe Galtier, Ruben Amorim et Sergio Conceiçao sont évoqués, c’est finalement Mourinho qui pourrait débarquer au camp des Loges afin de prendre la suite de Pochettino, bientôt licencié. Un profil idéal pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Mourinho, le profil idéal pour le vestiaire parisien ?

Les médias anglais expliquent que les décideurs qatariens du Paris Saint-Germain verraient d’un bon oeil la venue de José Mourinho pour sa renommée et son palmarès, surtout sa poigne pour gérer un vestiaire de stars comme celui des Rouge et Bleu. La radio TalkSPORT affirme que Mourinho est d’ailleurs « fortement » considéré pour succéder à Pochettino.

Alors que plusieurs pistes sont en ce moment étudiées pour le poste, la direction parisienne estime que l’immense expérience du technicien portugais de 59 ans augmenterait les chances du PSG de remporter sa première Ligue des champions. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et les siens devraient verser une indemnité à l’AS Rome puisque Mourinho dispose encore de deux années de contrat.

Affaire à suivre donc…