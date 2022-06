PSG Mercato : Succession Pochettino, une grosse surprise se précise

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : En attendant son arrivée officielle, Luis Campos travaillerait d’ores et déjà sur la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos pousse pour un entraîneur local

Si Zinedine Zidane est le grand rêve de l’émir du Qatar pour l’éventuelle succession de Mauricio Pochettino, Luis Campos aurait d’autres idées pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. D’après les informations du portail Foot Mercato, le futur directeur sportif parisien pencherait pour Christophe Galtier, l’actuel coach de l’OGC Nice. « Les deux hommes ont déjà discuté du projet parisien et de la possibilité de travailler de nouveau ensemble », assure la source francilienne.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien entraîneur de Lille OSC et de l’AS Saint-Étienne n’est « toujours pas certain de rester à Nice cet été. » En froid avec sa direction, le Marseillais de 55 ans pourrait ainsi quitter l’OGCN, un an seulement après son arrivée en remplacement de Patrick Vieira. Toujours selon la même source, Gatler serait désormais en bonne position sur la short-list de Luis Campos pour la succession de Pochettino. À tel point que l’OGC Nice serait déjà en train de négocier avec un autre technicien qui pourrait le remplacer sur la Côte d’Azur.

PSG Mercato : L’OGC Nice prépare déjà la succession de Galtier

En effet, Foot Mercato précise que Christophe Galtier serait bel et bien sur le départ. Si bien que Jean-Pierre Rivère serait en contacts réguliers avec Lucien Favre depuis quelques semaines. Les deux hommes ont déjà collaboré à Nice entre 2016 et 2018 et seraient à nouveau ouverts à une nouvelle collaboration, selon le portail sportif.

Sans club depuis son départ du Borussia Dortmund en décembre 2020, le technicien suisse de 64 ans est fortement pressenti au Borussia Mönchengladbach, mais il n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. À la recherche d’un successeur à Pochettino, le Paris SG pourrait donc créer la surprise de cet été en nommant Christophe Galtier à la tête de son équipe première.

À suivre...