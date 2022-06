ASSE Mercato : Un indésirable parti pour rester en Ligue 2

Publié par Ange A. le 05 juin 2022 à 08:35

ASSE Mercato : Libéré par l’AS Saint-Étienne cet hiver, Stefan Bajic devrait poursuivre sa carrière en Ligue 2 après sa pige à Pau.

ASSE Mercato : Un autre club de Ligue 2 à fond sur Bajic

Après son échec en barrages contre l’AJ Auxerre, l’AS Saint-Étienne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Libéré de son contrat cet hiver par l’ ASSE, Stefan Bajic devrait croiser le chemin de son club formateur lors du prochain exercice. Recruté par Pau jusqu’à la fin de la saison, le portier formé à Saint-Étienne devrait poursuivre sa carrière en deuxième division. Le gardien de but aurait tapé dans l’œil d’un autre club de L2. Selon Mohamed Toubache-TER, les performances de Bajic avec Pau n’auraient pas laissé Valenciennes indifférent. Quelques détails resteraient à régler selon l’insider. En cas de départ dans le Nord, l’ancien portier stéphanois devrait évoluer sous l’aile d’une légende des Verts. Ancien portier du club ligérien, Jérémie Janot officie en tant qu’entraîneur des gardiens au club nordiste.

Un attaquant fait déjà ses adieux à Saint-Étienne

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne va enregistrer de nombreux départs cet été. Enfant du club comme Stefan Bajic, Arnaud Nordin va également quitter l’ ASSE. En fin de contrat, l’ailier de 23 ans va poursuivre sa carrière en Ligue 1. L’attaquant formé à Sainté doit rejoindre le Montpellier Hérault en tant que joueur libre. Attendu dans l’Hérault, le jeune attaquant a adressé un message qui s’assimile à des adieux sur son compte Instagram.

Aranaud Nordin nourrit des regrets suite à la relégation de Saint-Étienne. Optimiste, le futur attaquant du MHSC est certain que les Verts réussiront à remonter à la pente et à revenir dans l’élite. « L’AS Saint-Étienne a connu des hauts et des bas dans sa grande histoire, qui ont façonné la légende des Verts. L’institution y puise sa force et je suis certain qu’après la colère et la tristesse, les grandes soirées de fête reviendront vite à Geoffroy-Guichard. C’est mon souhait le plus cher pour le club », a-t-il posté sur le réseau social.