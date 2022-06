PSG Mercato : Flash ! Accord proche avec Lens pour Seko Fofana !

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2022 à 11:15

PSG Mercato : En difficulté sur le dossier Aurélien Tchouaméni, le Paris SG serait sur le point d’aboutir à un accord avec le RC Lens pour Seko Fofana.

PSG Mercato : Le Paris SG jette l’éponge pour Tchouaméni et se place sur Fofana

D’après les informations relayées ces dernières heures par Todo fichajes, le Paris Saint-Germain aurait finalement abandonné la piste menant à Aurélien Tchouaméni. Selon le média espagnol, le milieu de terrain de l’AS Monaco aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid malgré le pressing de Kylian Mbappé et une offre plus alléchante du Paris SG.

Désireux de recruter un nouveau joueur au milieu cet été, le champion de France ferait désormais du capitaine du RC Lens sa priorité et un accord serait même proche d’être trouvé entre les deux clubs. La publication ibérique ajoute que l’opération pourrait aboutir pour un montant d’environ 30 millions d'euros. Une tendance confirmée en France, même si le montant est différent ce qu’annonce Todo fichajes.

PSG Mercato : Seko Fofana veut quitter Lens pour le Paris SG

Si Aurélien Tchouaméni s’engage avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain peut déjà s’assurer d’avoir un plan B pratiquement du même calibre que le milieu de terrain de l’AS Monaco. En effet, le quotidien Le Parisien révèle ce lundi que Seko Fofana serait enchanté à l’idée de rejoindre le club de la capitale. Annoncé dans les plans parisiens pour renforcer le milieu de terrain, le joueur du RC Lens serait lui aussi intéressé par un transfert à Paris. Natif de la capitale, l’international ivoirien se verrait bien intégrer l’effectif des Rouge et Bleu.

Selon le média, le joueur de 27 ans « rêverait du challenge parisien malgré la forte concurrence désirée au milieu. » Son profil combatif, physique, et capable de casser des lignes plaît beaucoup au PSG et Luis Campos devrait rapidement passer à l’action afin de négocier avec les dirigeants des Sang et Or. Toujours selon la même source régionale, la transaction pourrait se conclure contre un chèque de 20 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…