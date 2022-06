OM Mercato : Marseille veut boucler un deal inattendu en attaque

Publié par Timothée Jean le 06 juin 2022 à 16:57

OM Mercato : Toujours en quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille prépare une offre pour un attaquant évoluant au Portugal.

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique de Marseille est dans le dur financièrement. Même si la qualification pour la Ligue des champions obtenue assure une entrée d'argent importante, l' OM devra se séparer de certains joueurs afin de soulager ses comptes qui sont dans le rouge. Et parmi les potentiels susceptibles d’être vendus cet été, le nom de Bamba Dieng est régulièrement évoqué.

Auteur d’une brillante saison à l’ OM, l’attaquant sénégalais conserve une belle côte en Premier League où plusieurs écuries s’activent pour l’attirer. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Marseille, le jeune buteur de 22 ans n’a pas l’intention de bouger. Il a récemment expliqué qu’il souhaite poursuivre sa progression sous le maillot ciel et blanc. Néanmoins, en cas de grosse offre, les dirigeants marseillais seraient forcés de dire adieu à leur révélation de la saison. Cette éventualité pousse déjà le président marseillais, Pablo Longoria, et ses équipes à s’intéresser à plusieurs pistes offensives. Et l’une d’entre elles mènerait à un attaquant du Sporting Portugal, Jovane Cabral (23 ans).

OM Mercato : Marseille prépare une offre pour Jovane Cabral

L’attaquant cap-verdien a gravi tous les échelons avant d’intégrer l'équipe première du Sportif. Mais cette saison, il connait une baisse de régime notoire. Peu utilisé par l’entraîneur Ruben Amorim, Jovane Cabral a été prêté cet hiver à la Lazio Rome. Un prêt pas vraiment concluant puisque le jeune attaquant de 23 n'a joué que 4 matches en Italie pour un seul but. Toutefois, ce faible rendement ne l’empêche pas pour autant d’attirer les regards.

Selon les informations du journal A Bola, l’ OM aurait déjà pris des renseignements sur Jovane Cabral, sur sa disponibilité et sur le prix pour son transfert. Selon le média portugais, le Sporting Portugal attendrait un chèque de 6 millions d’euros pour acter son départ. Un montant qui semble accessible aux finances de l’OM. C’est pourquoi la source ajoute que le club phocéen préparait déjà une offre pour s’attacher les services de Jovane Cabral. Reste à savoir si cette future proposition sera suffisante pour boucler son transfert. Il faudra d’abord attendre que cette offre soit formulée…