PSG Mercato : Lewandowski, Laporta fait une confidence inquiétante

Publié par JEAN-LUC D le 08 juin 2022 à 07:05

PSG Mercato : À la lutte avec le Paris SG pour la signature de Robert Lewandowski, le Barça a fait une annonce inquiétante pour le buteur du Bayern Munich.

PSG Mercato : Robert Lewandowski insiste pour quitter le Bayern Munich

C’est gâté entre le Bayern Munich et son attaquant vedette Robert Lewandowski. Depuis quelques jours, le club allemand et l’international polonais s’envoient des piques à travers les médias. Souhaitant changer d’air cet été, l’ancien buteur du Borussia Dortmund Bayern Munich et Robert Lewandowski s'allument par médias interposés. Lundi, le capitaine de la sélection polonaise en a remis une couche sur ses intentions.

« Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern pour plus d’émotions dans ma vie », a ainsi lancé le Polonais sur OnetSport avant d’expliquer le fond de sa pensée. « Quand vous avez été dans un club pendant tant d’années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu’il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n’a pas de sens. Pas après tout ce temps », a précisé Lewandowski. Mais si le natif de Varsovie fait le forcing pour rejoindre le FC Barcelone, le club catalan pourrait finalement renoncer à sa signature pour manuel de moyens.

PSG Mercato : Le Barça avoue son impuissance pour Lewandowski

Désireux de s’engager en faveur du Real Madrid, Robert Lewandowski a de nouveau taclé les dirigeants du Bayern Munich. À un an de la fin de bail, l'attaquant polonais a ainsi mis une énorme pression qui rend urgente la quête d'une solution Joan Laporta et les siens. Mais du côté de la Catalogne, on est plus trop certain de pouvoir recruter Robert Lewandowski. En effet, le président du club culé a avoué que ses difficultés économiques ne lui permettent pas de recruter cet été. « Laporta a dit à Valence : je n'ai pas d'argent pour recruter qui que ce soit », aurait révélé le journaliste Kike Mateu hier soir dans l'émission El Chiringuito. Le Paris SG est donc avertiAffaire à suivre…