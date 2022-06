PSG Mercato : Lewandowski, le Barça lâche une annonce fracassante

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2022 à 23:29

PSG Mercato : Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich cet été. En concurrence avec le Paris SG, le Barça a fait un nouveau point sur ce dossier.

PSG Mercato : Le Barça fixe ses conditions pour Lewandowski

À un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski a publiquement annoncé son souhait de quitter le Bayern Munich cet été. « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis », a récemment confirmé l’international polonais en conférence de presse avec sa sélection. Annoncé comme la destination la plus probable du buteur bavarois, le FC Barcelone a les mains liées dans ce dossier. Interrogé par RAC1, le vice-président économique du club espagnol, Eduard Romeu, avoue que le vice-champion de Liga aura l'obligation de vendre avant d’espérer réaliser l’opération Lewandowski.

« Actuellement, la norme est de 1 à 3 pour le fair-play financier. Si nous sommes en mesure d'obtenir trois fois plus que le coût du transfert plus l'amortissement, il peut être signé, mais nous devons d'abord faire le travail de fermeture des leviers, si nous ne le faisons pas, comme nous en sommes actuellement, il n'est pas possible de le signer », a expliqué le dirigeant catalan. Confronté à des difficultés économiques, le Barça pourrait donc renoncer à la signature du natif de Varsovie. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain également intéressé par le numéro 9 du Bayern Munich. Ce feuilleton devrait bientôt connaître son dénouement.

PSG Mercato : Une date fixée pour le dénouement du dossier Lewandowski

Avec une dette de 1,35 milliard d'euros, le FC Barcelone envisage de demander une nouvelle baisse de salaire de 50% à la majorité de son effectif. Pour finaliser l’arrivée de Robert Lewandowski, les Blaugranas vont donc devoir trouver des fonds additionnels alors que le deal avec la CVC est au point mort. Mais Joan Laporta et les siens peuvent encore espérer des jours heureux sur cette piste avec la vente de 49% de la Barca Licensing Merchandising (BLS).

Toutefois, l’affaire devrait être tranchée le 16 juin prochain au cours d'un conseil d'administration exceptionnel, selon les informations du quotidien Sport. Après cette réunion, Lewandowski saura si oui ou non le FC Barcelone peut réaliser son transfert. En cas d’incapacité du club catalan, le Paris Saint-Germain pourrait avoir toute la latitude de s’attacher les services d’une pointure de classe mondiale pour apporter encore plus de force à son attaque la saison prochaine.