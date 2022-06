Bordeaux Mercato : Un cadre vers la sortie chez les Girondins ?

Publié par Ange A. le 04 juin 2022 à 02:59

Bordeaux Mercato : Futur pensionnaire de la Ligue 2, le FCGB devrait lutter pour la remontée sans son capitaine Joshua Guilavogui.

Bordeaux Mercato : Guion maintenu, exit Guilavogui ?

La venue de Gérard Lopez n’aura pas amélioré la situation des Girondins de Bordeaux. Pire, le FCGB a terminé lanterne rouge du championnat et devra lutter pour revenir en Ligue 1 la saison prochaine. Pour son principal objectif du prochain exercice, l’exécutif des Girondins a choisi de miser sur la continuité. Comme le révèle L’Équipe, David Guion sera prolongé. Le contrat initial du successeur de Vladimir Petkovic expire le 30 juin prochain. Alors que l’entraîneur bordelais va rempiler pour une année supplémentaire, un cadre de son effectif serait proche de la sortie. Arrivé cet hiver et propulsé capitaine du club au scapulaire, Joshua Guilavogui a livré un message sibyllin sur son avenir en Gironde.

Déjà l’heure des adieux entre Guilavogui et le FCGB ?

Le milieu de terrain a débarqué en prêt avec option d’achat en provenance de Wolfsburg en janvier. Dans un message posté sur son compte Instagram, le milieu international tricolore aux 7 sélections a reconnu son échec chez les Girondins de Bordeaux. « Au final, j’ai tout donné, mais j’ai échoué. Nous avons échoué. Tous. […]À jamais, cette relégation restera marquée comme l’un des plus gros échecs de ma carrière. Mais une institution comme les Girondins ne meurt jamais. Elle doit seulement se réinventer pour retrouver la place qui est la sienne. Enfin je souhaite remercier Gérard Lopez et Admar Lopes pour leur confiance dans ce projet. Allez à Bordeaux ! », a écrit l’ancien Stéphanois sur le réseau social.

De quoi jeter un froid sur son avenir au FCGB, surtout qu’il dispose encore d’un an de contrat avec le club allemand. Au total, Joshua Guilavogui a disputé 15 matchs de Ligue 1 pour un but et le même nombre de passes décisives.