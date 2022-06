PSG Mercato : Officiel, une star du Paris SG s'engage à l'OL !

Publié par Thomas G. le 08 juin 2022 à 18:45

PSG Mercato : Premier coup dur pour le Paris Saint-Germain qui va perdre l'une de ses stars dans les prochaines semaines après son départ à l'OL.

PSG Mercato : Un premier départ acté vers l'OL

Le Paris Saint-Germain a vécu une saison mouvementée avec de nombreuses désillusions et son lot de scandales. La section féminine du club de la capitale avait pourtant entamé la saison dans la peau du champion en titre. Néanmoins, cette saison, l’Olympique Lyonnais a récupéré sa couronne et éliminé le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. De plus, l’OL vient d’asséner un énorme coup de massue à son rival parisien.

En effet, l’Olympique Lyonnais a officiellement enregistré l’arrivée de Sara Däbritz, la capitaine du Paris Saint-Germain cette saison. Un an, après avoir arraché la meilleure gardienne du monde, Tiane Endler, au PSG, les Lyonnais récidivent avec l’un des cadres du vestiaire parisien. Un véritable coup dur pour la section féminine du club de la capitale qui est actuellement dans la tourmente. Sara Däbritz était arrivé en 2019 en provenance du Bayern Munich. Après sa grave blessure au genou en 2019, l’internationale allemande avait réussi à regagner sa place et devenir un élément incontournable du PSG. Son choix de rejoindre le rival lyonnais a beaucoup déçu en interne, notamment les Ultras qui l’ont sifflé lors du match face à l’OL il y a deux semaines.

PSG Mercato : Lieke Mertens pour entamer le nouveau projet ?

À l’instar de la section masculine, les féminines du PSG vont également connaître un mercato mouvementé. L’entraîneur Didier Ollé-Nicolle va être remercié tandis que la meilleure buteuse de l’histoire du club, Marie-Antoinette Katoto devrait prolonger. Par ailleurs, Antero Henrique devrait s’occuper de la section féminine à la place d’Ulrich Ramé qui sera également remercié. Dans le même temps, le PSG pourrait réaliser un premier gros coup avec la signature de l’internationale hollandaise Lieke Mertens. L'attaquante du Barça ne sera pas la seule recrue cet été, puisque les Parisiennes vont recruter pour concurrencer les Lyonnaises championnes d’Europe en titre.