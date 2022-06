PSG Mercato : Antero Henrique s'apprête à faire un retour retentissant

Publié par Thomas G. le 08 juin 2022 à 16:45

PSG Mercato : De retour au Paris Saint-Germain, Antero Henrique devrait avoir une mission très importante pendant le mercato estival.

PSG Mercato : Antero Henrique est de retour au Paris SG

Directeur sportif du PSG de 2017 à 2019, Antero Henrique devrait faire son grand retour dans les prochaines semaines. Le dirigeant portugais va avoir un nouveau rôle dans le club de la capitale pour épauler Luis Campos à son arrivée à Paris. Ainsi, les deux hommes vont travailler ensemble durant le mercato estival pour rebâtir l’effectif parisien.

La direction parisienne a dressé une liste de joueurs qui vont devoir trouver un nouveau point de chute, et selon L'Équipe, Antero Henrique aura pour mission de les vendre. Le quotidien français indique que Thilo Kehrer, Mauro Icardi, Julian Draxler et Leandro Paredes ne souhaitent pas quitter le PSG. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont identifié ces profils pour alléger la masse salariale et renflouer les caisses du club. Antero Henrique va devoir faire jouer ses qualités de persuasion pour convaincre ces quatre joueurs que leur avenir s'écrira loin de Paris. Reste à savoir si le directeur portugais réussira là où Leonardo a échoué.

PSG Mercato : Les premières ventes se précisent

En parallèle, plusieurs Parisiens seraient ouverts à l’idée d’un départ cet été. Abdou Diallo, Colin Dagba, Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa seraient prêts à quitter le PSG pour retrouver du temps de jeu. En effet, les deux internationaux sénégalais doivent garder le rythme en vue de la prochaine Coupe du Monde. En ce qui concerne les deux latéraux français (Colin Dagba et Layvin Kurzawa) l’objectif sera de relancer leurs carrières. L’ancien monégasque n’a pas disputé le moindre match cette saison en Ligue 1, tandis que Colin Dagba a dû se contenter de trois matchs. Ainsi, Antero Henrique s’active en coulisses pour bien démarrer son deuxième chapitre au Paris Saint-Germain.