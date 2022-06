PSG Mercato : 12M€, Luis Campos s’attaque à un joyau de l’OL

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2022 à 13:19

PSG Mercato : Le marché des transferts s’ouvre à minuit. Luis Campos aurait défini les grands objectifs du Paris SG avec l’OL dans son viseur.

PSG Mercato : Un défenseur de l'OL dans les plans de Luis Campos

Pour son premier recrutement au Paris Saint-Germain, Luis Campos devra faire preuve d’ingéniosité afin de renforcer l’équipe. D’après les renseignements relayés ce jeudi par L’Équipe, le futur patron du recrutement des Rouge et Bleu disposera d’une enveloppe de 80 millions d’euros pour ses emplettes estivales. En quête d’un renfort au poste de latéral droit pour mettre Achraf Hakimi en concurrence, le club de la capitale aurait activé la piste menant à Malo Gusto, l’international espoir français formé à l’Olympique Lyonnais.

Avec 5 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 19 ans est l’une des révélations lyonnaises malgré une saison moyenne de l’équipe des Gones. Le quotidien sportif révèle que sa qualité de passeur n’est pas passée inaperçue puisque Luis Campos aurait inscrit son nom sur son calepin comme l’une des pistes prioritaires du Paris SG pour cet été. Estimé à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Malo Gusto pourrait donc faire l’objet d’une offensive de la part du club de la capitale dans les semaines à venir. Pas sûr que le jeune homme et l’OL aient envie de se séparer aussi prématurément.

PSG Mercato : Malo Gusto au Paris SG la saison prochaine ?

Jeté dans le grand bain de la Ligue 1 cette saison par Peter Bosz, Malo Gusto est rapidement devenu important dans l’esprit de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. L’enfant de Décines-Charpieu a même pris le dessus sur l’expérimenté Léo Dubois (27 ans) dans la hiérarchie des défenseurs lyonnais. Et il a envie de réussir véritablement dans son club formateur. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Malo Gusto ne compte pas partir sans avoir permis à l’OL de retrouver sa grandeur d’antan dans le championnat français et européen.

« Je ne pensais pas jouer autant. J'ai travaillé pour et j'ai saisi les opportunités quand il le fallait. C'était un exercice d'apprentissage pour moi et je reviendrai plus fort l'an prochain. J'ai encore beaucoup de points à améliorer (…) On doit prendre nos responsabilités quand il le faut, montrer qu'on est là pour jouer et c'est comme ça qu'on va porter le club », a indiqué le coéquipier de Lucas Paqueta sur le site officiel de l’OL il y a quelques semaines. Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas, qui promet un OL plus conquérant la saison prochaine, voudra céder sa pépite au Paris Saint-Germain.