OL Mercato : Lyon trouve un accord avec une sensation défensive

Publié par Thomas le 09 juin 2022 à 16:19

OL Mercato : À la recherche d'un remplaçant de choix à Emerson, l'Olympique Lyonnais se rapprocherait d'un joli coup à Feyenoord.

OL Mercato : Tyrell Malacia et Lyon tombent d’accord

Timide l’été dernier en termes de signatures, l’Olympique Lyonnais met cette saison les bouchées doubles pour revigorer son effectif. Après les prolongations de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, puis la signature ce jeudi d’Alexandre Lacazette, le club rhodanien pourrait rapidement enrôler une pépite au poste de latéral. Avec le départ acté de l’Italien Emerson, les Gones prospectent depuis plusieurs mois en Europe pour enrôler un défenseur de haut standing. Parmi ces pistes, l’ OL aurait jeté son dévolu sur Tyrell Malacia, sensation du côté de Feyenoord aux Pays-Bas.

D’après les informations d’Ignazio Genuardi, l’Olympique Lyonnais aurait gagné du terrain dans le dossier menant au latéral gauche. Priorité de Jean-Michel Aulas à ce poste, le Néerlandais serait tombé d’accord avec la direction rhodanienne pour une arrivée cet été. Le prodige de 22 ans s’est entretenu avec Peter Bosz et a même déjà visité les installations lyonnaises. Néanmoins, l’opération reste en stand-by à cause de Feyenoord, toujours intransigeant au niveau du prix du transfert. Coté à près de 20 millionsd’euros par son club, Tyrell Malacia complique les finances de l’ OL, qui ne souhaite pas dépasser la barre des 10 millions d’euros cet été à ce poste. Tout est encore possible pour Vincent Ponsot et son staff, qui cherchent par tous les moyens de rabattre le coût de l’opération.

OL Mercato : Une première offre refusée par Feyenoord

Signe de l’implication des Gones sur le dossier, le club de Jean-Michel Aulas aurait fait une première proposition financière à Feyenoord pour enrôler Tyrell Malacia. Selon Voetbal International, l’écurie néerlandaise aurait refusé les avances lyonnaises dans un premier temps, mais ne serait pas contre le départ de son latéral. Sous contrat jusqu’en 2024 à Rotterdam, Malacia devrait prendre une décision sur son avenir d’ici la fin de la Ligue des Nations où il est engagé avec les Oranjes.