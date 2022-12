Stade Rennais : Premier gros test pour Bruno Genesio et le SRFC

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 10:58

À moins de deux semaines de la reprise du championnat, le Stade Rennais va être confronté à un premier gros test ce vendredi.

Les jours défilent, et le retour à la compétition se rapproche. Après une première partie de saison très satisfaisante sur le plan comptable, le Stade Rennais va devoir confirmer son statut de prétendant à la Ligue des Champions cette année. Après deux semaines de vacances bien méritées, les joueurs de Bruno Genesio se sont pleinement remis au travail. Samedi dernier, les Rouge et Noir ont disputé leur premier match de préparation face au Celtic. Dans une rencontre complètement folle, le SRFC s'est imposé 4-3 face aux Ecossais, confirmant ainsi son potentiel offensif toujours aussi dévastateur.

Ce vendredi, c'est un adversaire bien plus coriace qui va se présenter devant le Stade Rennais, il s'agit du Feyenoord Rotterdam. Premier du championnat néerlandais avec trois points d'avance sur l'Ajax, cette équipe est redoutable, et l'a montré l'année dernière face à l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Conference League. Ce sera donc un premier gros match pour les Rennais, qui vont devoir corriger les problèmes défensifs observés le week-end dernier pour ne pas sombrer face au gros pressing des Néerlandais.

Stade Rennais : Confirmer les ambitions de Bruno Genesio

Dans un récent entretien accordé à Ouest-France, Bruno Genesio n'a pas caché ses envies d'aller accrocher le podium à l'issue de la saison. "Il ne faut pas être prétentieux, fanfaronner, mais on a les moyens de lutter pour les places européennes et le podium." Désormais, les Rouge et Noir vont devoir confirmer les propos de leur coach sur la pelouse. Le 29 décembre prochain, les Bretons reprendront le championnat par un déplacement périlleux du côté de Reims.

Ensuite, tout va s'enchaîner très rapidement pour le Stade Rennais avec la réception de l'OGC Nice le 2 janvier, avant le match de Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux qui sera loin d'être simple. Le 15 janvier prochain, le SRFC recevra le PSG dans un match qui s'annonce bouillant au Roazhon Park, mais d'ici là, il faut prendre un maximum de points pour rester sur le podium.