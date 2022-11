Stade Rennais : Le SRFC face à une équipe de L1 durant la trêve

Publié par Thomas le 07 novembre 2022 à 21:43

Afin de préparer au mieux son retour à la compétition après la trêve, le Stade Rennais disputera 3 rencontres amicales durant le Mondial.

La trêve arrive à point nommé pour le SRFC, qui semble en bout de course ces dernières semaines que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio sont toujours invaincus certes, mais viennent d’enchaîner deux matches nuls contrariant contre Larnaca et Lille. À l’image de ces résultats, le Stade Rennais a souvent peiné à développer son jeu faisant état d’une fatigue aussi inhabituelle que comprehensible, au vu de l’enchaînement des rencontres. Bonne nouvelle pour les Rouge et Noir, il ne leur reste que la réception de Toulouse, samedi prochain au Roazhon Park, avant de véritablement souffler après un début de saison rythmé.

Durant la Coupe du Monde, Bruno Genesio verra partir une bonne partie de son effectif. Si peu de sélections ont pour l’instant fait état de leurs listes pour le Mondial, on peut imaginer Joe Rodon rejoindre la sélection galloise, Christopher Wooh rejoindre le Cameroun, Lovro Majer la Croatie, Kamaldeen Sulemana le Ghana ou encore Arthur Theate, voire Jérémy Doku, l’équipe des Diables Rouges. En ce qui concerne l’Equipe de France, seul Steve Mandanda devrait être appelé par Didier Deschamps, alors que Martin Terrier faisait figure de candidat sérieux avant sa blessure.

Stade Rennais : Le SRFC face à Angers SCO durant la Coupe du Monde

Malgré ce chamboulement pour le moins exceptionnel à cette période de l’année, le SRFC ne chômera pas et réalisera trois rencontres amicales pour préparer au mieux la reprise. Comme le révèle L’Équipe, le Stade Rennais débutera une tournée au Portugal où le club défiera le Celtic Glasgow le 10 novembre prochain, puis le Feyenoord 6 jours plus tard. Le 21 novembre, Bruno Genesio et ses hommes rentreront en France pour affronter une équipe bien plus proche géographiquement, le SCO d’Angers. L’occasion pour l’entraîneur Rouge et Noir de passer en revue son effectif et pourquoi pas offrir du temps de jeu à certains jeunes.