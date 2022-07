Stade Rennais Mercato : Flash, le SRFC proche de signer un Argentin !

Publié par Thomas le 01 juillet 2022 à 13:06

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC continue ses négociations pour la venue de Samuel Umtiti, le club se rapprocherait d'une signature défensive.

Stade Rennais Mercato : Maurice sur un très gros coup au Feyenoord

Secteur prioritaire du SRFC cet été, la défense centrale va connaître plusieurs arrivées ces prochaines semaines. Le marché des transferts officiellement ouvert ce vendredi, les Rouge et Noir devraient se montrer ambitieux pour remplacer le Marocain Nayef Aguerd, récemment transféré à West Ham pour 35 millions d’euros. Si le Stade Rennais travaille toujours sur l’incorporation de Samuel Umtiti (également visé par l’ OL et l'OGC Nice) et Kim Min-jae du Fenerbahçe, le club breton serait également en bonne voie pour enrôler un talentueux défenseur argentin.

Comme le révèle le journaliste Giacomo Iacobellis, le Stade Rennais est entré dans la course pour recruter Marcos Senesi. Le défenseur central argentin de 25 ans est visé cet été par l’AS Rome de José Mourinho, mais aussi la Fiorentina et le FC Séville. Une rude concurrence que Florian Maurice souhaite balayer au plus vite. D’après la source, le directeur sportif rennais gagnerait du terrain sur le dossier, lui qui a récemment entamé des négociations avec le joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Feyenoord, Senesi songerait pour l’heure à rejoindre la Serie A ou la Liga mais pourrait rapidement changer d’avis. L’international argentin (1 sélection en 2022) sort d’une saison pleine avec le club néerlandais, disputant 32 rencontres d’Eredivisie pour 2 buts et 2 passes décisives.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC passe la deuxième pour Kim Min-jae

Autre piste chaude du SRFC cet été, le défenseur sud-coréen Kim Min-jae serait à un pas de rejoindre la Bretagne. Priorité des Rouge et Noir à ce poste, le joueur du Fenerbahçe a vu le Stade Rennais formuler une offre la semaine dernière au club turc, finalement refusée. Mais les Bretons ne comptent pas s’arrêter là. D’après le média Fotomaç, la formation de Bruno Genesio s’apprête à faire une offre importante avant la fin de la semaine pour boucler le transfert de Kim Min-jae. Après s’être vu refuser une proposition de 15 millions d’euros, Rennes pourrait se rapprocher des 23 millions d’euros demandés par le Fenerbahçe, comme le révèle le journal local.

« C’est un joueur que je connais plutôt bien, il fait partie des idées que j’ai. A la fois il a l’âge que je recherche, c’est un joueur qui correspond aux caractéristiques d’un joueur qui a joué dans un bloc haut, car à Fenerbahçe, c’est une équipe dominatrice du championnat. Il sait gérer la profondeur. Il fait partie des joueurs que j’apprécie », indiquait en début de semaine Florian Maurice au sujet du Sud-Coréen.