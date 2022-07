ASSE Mercato : Saint-Etienne va boucler un gros transfert offensif !

Publié par Thomas le 13 juillet 2022 à 10:28

ASSE Mercato : Très actif depuis l'ouverture du marché des transferts, l'AS Saint-Étienne va prochainement boucler un transfert avec le Feyenoord.

ASSE Mercato : Un gros coup à 6 M€ se précise à l’AS Saint-Étienne

Les lignes devraient rapidement bouger à l’AS Saint-Étienne, dans le sens des départs comme des arrivées. En proie à de graves soucis économiques depuis la pandémie, le club ligérien se voit dans l’obligation de vendre cet été et se rapproche d’un très joli deal aux Pays-Bas. Alors que Lucas Gourna-Douath va rejoindre le RB Salzbourg dans les prochaines heures, pour un transfert estimé aux alentours des 15 millions d’euros, un autre départ serait proche d’être acté.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Verts, Adil Aouchiche devrait faire ses valises prochainement du Forez, pour rebondir aux Pays-Bas, dans le club de Feyenoord. Bourreau de l’ OM cette saison en Conference League, le club de Rotterdam serait partant pour recruter l’ancien joueur du PSG. D’après Voetbal Zonenl, le joueur de 19 ans souhaiterait également rejoindre les derniers finalistes de la C4, de quoi entrevoir un dénouement imminent de ce dossier. Le média hollandais dévoile qu’une offre devrait prochainement tomber sur la table de l’ ASSE pour Aouchiche. Si le montant n’a pour l’instant pas fuité, il pourrait tourner autour des 6 millions d’euros, soit sa valeur marchande actuelle.

ASSE Mercato : Laurent Batlles annonce le départ imminent de Gourna-Douath

Joueur le plus bankable de la formation stéphanoise, Lucas Gourna-Douath devrait rapporter plus de 15 millions d’euros à l’AS Saint-Étienne, en rejoignant le RB Salzbourg. Tout serait bouclé entre les deux parties d’après RMC Sport. Malgré un fort potentiel qui aurait pu aider l’équipe de Laurent Batlles, le milieu de terrain avait vu sa direction le mettre sur la liste des transferts à contrecœur, dans l’optique de renflouer les caisses. En conférence de presse hier, le nouveau coach des Verts a confirmé le futur transfert de son protégé. " Le départ de Lucas Gourna n’est pas encore tout à fait finalisé. Le club va l’annoncer. Si on arrive à sortir des jeunes joueurs et qu’ils puissent après réussir en Europe, il ne faut pas tout le temps vouloir les garder. " Un transfert qui permettra au club ligérien de recruter 1 à 2 joueurs dans le secteur offensif.