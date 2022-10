OL Mercato : Laurent Blanc trouve déjà son futur milieu aux Pays-Bas

Avec la blessure de Corentin Tolisso, Laurent Blanc aimerait renforcer l'entrejeu de l'OL et aurait jeté son dévolu sur une sensation du Feyenoord.

La révolution est lancée à l'Olympique Lyonnais, qui compter insuffler rapidement une dynamique nouvelle à tous les niveaux. Avec le départ de Peter Bosz et l'arrivée dans la foulée de Laurent Blanc, les supporters espèrent un sursaut d'orgueil de la part d'un effectif en perdition ces dernières semaines. Malgré une nouvelle défaite en championnat, contre le Stade Rennais (3-2), les Gones semblent apercevoir le bout du tunnel et voient le prochain mercato hivernal comme une réelle aubaine pour renforcer leur onze.

Si la défense centrale représente un chantier majeur pour janvier, le milieu de terrain devrait également être amélioré. Une nouvelle fois blessé dimanche contre le SRFC, Corentin Tolisso laisse craindre à ses dirigeants un nouvelle saison parsemée de pépins physiques, les poussant à recruter à ce poste cet hiver.

Pour ce faire, l'équipe de Laurent Blanc aurait orienté ses recherches vers le championnat néerlandais. Comme le révèle le média local 1908, l' OL suivrait avec attention les performances du jeune Orkun Kokçu, milieu turc du Feyenoord Rotterdam. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club néerlandais, le joueur de 21 ans a été supervisé par les scouts lyonnais jeudi dernier lors de la rencontre de Ligue Europa contre Midtjylland. Sur ce dossier, Lyon serait en concurrence avec le Borussia Dortmund, toujours à l'affût de perles rares en Europe. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives cette saison, Kokçu pourrait partir durant le mercato hivernal mais sa valeur marchande pourrait poser quelques problèmes à l'Olympique Lyonnais.

Sorti en larme contre le Stade Rennais dimanche, Corentin Tolisso semble revivre les mêmes déconvenues que la saison passée, où il avait loupé une grande partie de la saison avec le Bayern Munich. Touché après la défaite contre le PSG, le milieu international a ainsi rechuté, cette fois-ci pour une plus longue durée. Sur Twitter, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a publié un message plein d'espoir, soulignant sa perceverance face à cette nouvelle épreuve.

« Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé. Mais, JE NE LÂCHERAI PAS ET N’ABANDONNERAI JAMAIS. C’est la dure loi du sport ! Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l’OL pour revenir le plus rapidement possible et être de nouveau à 100% ! »