OM Mercato : Marseille proche de boucler une venue en attaque

Publié par Timothée Jean le 09 juin 2022 à 15:49

OM Mercato : Marseille est bien parti pour s’attacher les services d’un attaquant de Feyenoord. Des démarches concrètes ont débuté pour son transfert.

OM Mercato : Marseille en pole position pour Luis Sinisterra

En attendant l’ouverture officielle du prochain mercato, la direction de l’Olympique de Marseille travaille déja en coulisses sur son prochain recrutement. Et visiblement, c'est sur l'arrivée d'un attaquant que l’ OM se penche. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne et la dernière trouvaille des recruteurs marseillais mènerait à Luis Sinisterra (22 ans). L’ailier gauche du Feyenoord sort d’une belle saison en Eredivisie avec 12 buts et 7 passes décisives en 30 apparitions. Des performances qui séduisent.

Alors que l’Atlético Madrid, Arsenal, Leverkusen et Naples s’intéressent de très près au profil du jeune crack colombien, Marca précise que c’est bien l’ OM le club le mieux positionné dans ce dossier. Le profil polyvalent de Luis Sinisterra plaît beaucoup aux dirigeants phocéens, qui seraient prêts à faire des efforts pour boucler sa signature le plus rapidement possible.

OM Mercato : Un chèque de 20 M€ pour Luis Sinisterra

L’intérêt pressant de l’Olympique de Marseille à l’égard de l’attaquant colombien s’est matérialisé ces derniers jours par une approche concrète. Selon le média espagnol, la direction de l’ OM aurait déjà contacté Feyenoord afin de se renseigner sur Luis Sinisterra, notamment sur sa disponibilité et son prix. Le club néerlandais ne verrait pas d’un mauvais œil cette approche marseillaise, mais le prix réclamé pour le transfert de Luis Sinisterra risque de refroidir les ardeurs de l’ OM.

Et pour cause, la direction de Feyenoord attendrait un chèque de plus de 20 millions d’euros pour acter le départ de son jeune crack. Un montant conséquent pour les finances de l’ OM, qui sont dans le rouge. Toutefois, la vente de quelques joueurs cet été devrait permettre à Marseille de dégager des fonds nécessaires pour mener à bien un tel recrutement. Les Marseillais savent donc ce qu'il leur reste à faire pour recruter Luis Sinisterra.