OM Mercato : Longoria lance l’assaut pour un crack colombien !

Publié par Timothée Jean le 02 juin 2022 à 19:43

OM Mercato : Dans sa volonté de renforcer son attaque, l'Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur un crack colombien de Feyenoord.

OM Mercato : Marseille fonce sur Luis Sinisterra

Directement qualifié pour les phases finales de la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut aborder son prochain mercato estival avec plus de sérénité. Et si beaucoup de mouvements sont à prévoir cet été, c’est bien particulièrement du côté de l’attaque que l’ OM compte mettre les grands moyens. Car Arkadiusz Milik et Bamba Dieng ne sont pas certains de passer l’été à Marseille. Pour la direction marseillaise, il est donc essentiel d’attirer au moins un nouveau renfort offensif. Plusieurs pistes sont déjà étudiées dans ce sens et la dernière trouvaille des recruteurs de l’OM mènerait à Luis Sinisterra (22 ans).

Véritable sensation du côté de Feyenoord, avec 23 buts inscrits et 14 passes décisives en 49 apparitions cette saison, l’attaquant colombien aura été l’un des bourreaux de Marseille en demi-finale en Ligue Europa Conférence. Fort de ses performances, la direction marseillaise envisagerait ainsi de l’attirer dans ses filets dès cet été. C’est du moins ce que révèle Foot Mercato. Des négociations pour sa signature devraient débuter dès l’ouverture du mercato. Toutefois, Luis Sinisterra n’est pas le seul attaquant pisté par les Marseillais.

OM Mercato : L'Olympique de Marseille multiplie les pistes offensives

Longtemps considéré comme une cible prioritaire de l’ OM, l’attaquant d’Angers SCO, Mohamed-Ali Cho, semble peu enclin à rejoindre Marseille. De plus, Tottenham, le RB Salzbourg, le Betis Séville et l’AC Milan se seraient invités dans la bataille pour sa signature, ce qui assombrit davantage les chances marseillaises. Annoncé ces derniers temps à Marseille, Alexandre Lacazette, libre de tout contrat, a finalement décidé de retourner à l’OL.

Tant de difficultés et d’échecs qui poussent l’ OM à orienter ses recherches vers d’autres cibles en attaque comme Luis Sinisterra. Mais là encore, l’Olympique de Marseille devra faire face à une rude concurrence. Car Arsenal et Chelsea seraient sur les traces du jeune buteur de Feyenoord. En France, l’OGC Nice et le LOSC suivraient aussi sa progression.