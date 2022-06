ASSE Mercato : Liverpool veut frapper un joli coup à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 09 juin 2022 à 18:49

ASSE Mercato : Malgré une saison en dents de scie avec les Verts, un jeune talent de l'AS Saint-Étienne serait entré dans le viseur de Liverpool.

ASSE Mercato : Naby Keita conseille Liverpool pour un jeune stéphanois

L’AS Saint-Étienne a besoin d’argent au plus vite et pourrait bien recevoir une aide considérable des derniers finalistes de la Ligue des Champions. En attendant un rachat du club, prévu avant la fin du mois de juin, l’ ASSE devrait opérer plusieurs ventes dans l’optique de récupérer des fonds pour se reconstruire. En plus des des futures ventes de joueurs comme Adil Aouchiche, Harold Moukoudi ou encore Denis Bouanga, les dirigeants ligériens ont récemment vu Liverpool s’intéresser à l’une de leurs pépites.

Comme le dévoile L’Équipe ce jeudi, des émissaires des Reds se seraient déplacés dimanche dernier pour superviser le jeune Saïdou Sow, titulaire avec le Guinée contre l’Egypte. Le défenseur central de 19 ans aurait été conseillé par son compatriote Naby Keita. Un intérêt pour le moins inattendu de la part du club anglais, qui pourrait rapporter gros à l’AS Saint-Étienne.

Le quotidien sportif précise en effet qu’en cas d’offre d’intéressante, Loïc Perrin et son staff seraient prêts à laisser filer Saïdou Sow, à l’image d’un William Saliba ou Wesley Fofana, tous deux partis rallier la Premier League ces dernières années. Sous contrat jusqu’en 2025 chez les Verts, le défenseur pourrait rapporter une jolie somme à son club formateur en cas de transfert à Liverpool. Coté à 5 millions d’euros sur le site Transfermarkt, le natif de Conakry pourrait être vendu aux alentours des 10 millions d’euros par Sainté.

ASSE Mercato : La défense va bouger cet été à Sainté

Avec les départs d’Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak ou encore Falaye Sacko, l’AS Saint-Étienne doit repenser sa charnière centrale, secteur le plus défaillant cette saison. Pour ce faire, Laurent Batlles et Loïc Perrin se seraient rapprochés ces derniers jours de deux défenseurs expérimentés, Anthony Briançon (Nîmes Olympique) et Romain Thomas (Angers SCO), tous deux en fin de contrat dans leurs clubs. Le premier cité serait même très proche de s’engager à l’ ASSE, lui qui a déjà donné son feu vert au board stéphanois. De quoi entrevoir du renouveau en défense la saison prochaine à Sainté.