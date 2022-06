ASSE Mercato : Signature imminente d'un cadre de l'ESTAC à Sainté !

Publié par Thomas le 10 juin 2022 à 10:48

ASSE Mercato : Motivé par l'arrivée de Laurent Batlles à l'AS Saint-Étienne, un défenseur de l'ES Troyes AC s'apprête à débarquer chez les Verts.

ASSE Mercato : Un cadre de Batlles se rapproche du Forez

Le mercato 2022 est officiellement ouvert en France, l’occasion pour l’AS Saint-Étienne d’insuffler une nouvelle dynamique à un effectif en pleine transition. En attendant le futur rachat des Verts, qui semble se profiler avant la fin du mois de juin, le club ligérien souhaite recruter de nouveaux joueurs d’expérience pour aider l’équipe à remonter dans l’élite. Après avoir intronisé Laurent Batlles il y a quelques jours, l’ ASSE s’apprête à enregistrer des premières venues dans le Forez.

Sous l’impulsion de leur nouveau coach, les Verts devraient rapidement voir débarquer plusieurs joueurs de l’ESTAC ces prochaines semaines. Et justement, une première arrivée semblerait même imminente en défense. Comme le révèle l’Est-Éclair, Jimmy Giraudon devrait rallier l’AS Saint-Étienne dans les prochains jours, lui qui ne sera pas conservé par l’ES Troyes AC la saison prochaine. Prêté au CD Leganés en deuxième division espagnole, le défenseur de 30 ans aurait donné son feu vert à son ancien coach, Laurent Batlles, pour une arrivée dans la Loire. Après un épisode délicat en Espagne, où il n’aura disputé que 5 rencontres depuis janvier, l’ex-capitaine troyen était l’une des priorités des dirigeants stéphanois cet été. Une première arrivée qui devrait ouvrir la porte à d’autres joueurs de l’ESTAC.

ASSE Mercato : 5 autres joueurs de Troyes attendus à Saint-Etienne

En plus de Jimmy Giraudon, Laurent Batlles souhaite s’entourer à Sainté de plusieurs de ses forces vives qui ont participé à la montée dans l’élite en 2021. L’ancien coach troyen a ainsi dressé une short list où figure notamment le nom de Florian Tardieu, prochaine priorité de Loïc Perrin au milieu. Le joueur de 30 ans sort d’un exercice plein avec l’ESTAC, où il aura grandement participé au maintien du club avec 4 buts et 2 passes décisives. L’AS Saint-Étienne pense également à Dylan Chambost, Xavier Chavalerin, Tristan Dingomé et le gardien Gauthier Gallon, tous les quatre non retenus par la direction auboise.