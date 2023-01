ASSE Mercato : Saint-Etienne veut déjà se séparer d'une recrue estivale

Publié par Thomas le 18 janvier 2023 à 17:00

Après avoir enregistré les signatures de 5 nouveaux joueurs cet hiver, l' ASSE aurait décidé de laisser partir un défenseur recruté il y a 6 mois.

En pleine reconstruction après un début de saison catastrophique, l’AS Saint-Etienne souhaite opérer un chantier d’envergure dans son effectif, renforçant certains postes avec des recrues, mais aussi en offrant une porte de sortie à plusieurs indésirables. Si Etienne Green est souvent mentionné dans le sens des départs à l’ ASSE, le club ligérien compte également se délester de défenseurs.

Après les signatures récentes de Dennis Appiah et Niels Nkounkou, venus renforcer les postes de latéraux, Saint-Etienne veut offrir une porte de sortie à deux joueurs, Mickaël Nadé et Jimmy Giraudon. Si le premier cité est placé sur la liste des transferts depuis l’été dernier, le second a tout d’une surprise puisqu’il fait partie des premières recrues de Laurent Batlles en 2022.

ASSE Mercato : L’essor de Saïdou Sow pousse vers la sortie Jimmy Giraudon

De plus en plus mis en retrait par son entraîneur, Jimmy Giraudon connaît une passe plutôt délicate à l’AS Saint-Etienne, ne disputant aucune rencontre officielle depuis la fin de la Coupe du monde. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants stéphanois, qui souhaitent instaurer une défense à 4 pour le reste de la saison, savent que le natif de La Rochelle n’est pas le profil idéal pour ce type de système, raison pour laquelle une vente est envisagée.

En parallèle, l’ ASSE voit le jeune Saïdou Sow monter en puissance aux côtés de Anthony Briançon. L’international guinéen, un temps pisté par Liverpool la saison dernière, s’est progressivement hissé comme un titulaire régulier en charnière centrale, livrant lors du dernier match face à Niort une copie de haut niveau. Des prestations qui auraient convaincu le board stéphanois de miser sur lui plutôt que l’ancien Troyen. À côté de ça, Loïc Perrin et Laurent Batlles étudient toujours le recrutement d’un joueur d’expérience à ce poste, qui pourrait ainsi provoquer le départ définitif de Jimmy Giraudon et Mickaël Nadé avant la fin du mercato hivernal.