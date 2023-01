ASSE : Plusieurs menaces planent sur les Verts avant Laval

Publié par Dylan le 07 janvier 2023 à 19:50

L'ASSE va disputer un match très important contre le Stade Lavallois mardi. Cependant, certains joueurs devront être très disciplinés.

L'AS Saint-Étienne joue gros contre le Stade Lavallois. Ce match, qui compte pour la 18ème journée de Ligue 2, est déjà un tournant de la saison stéphanoise. L'équipe est actuellement lanterne rouge du championnat avec 6 points de retard sur le Dijon FCO, premier non-relégable. Le fossé est donc déjà creusé mais n'est pas encore trop profond pour pouvoir remonter.

Les Verts vont donc devoir saisir cette chance contre Laval (15ème). Un adversaire qui semble à leur portée compte tenu de sa forme du moment. Avec 8 buts encaissés et aucun inscrit sur les deux derniers matchs de Ligue 2, le club dirigé par Olivier Frapolli est en plein doute. Pourtant, les Tangos étaient auparavant sur une bonne série avec 4 matchs sans défaite. C'est l'occasion rêvée pour Laurent Batlles et son effectif de remporter une victoire, chose qu'ils n'ont plus fait depuis la 13ème journée.

Plusieurs joueurs de l'ASSE menacés de suspension contre Laval

La direction stéphanoise pourra en tout cas aborder ce match avec un peu plus de sérénité par rapport aux précédentes échéances. En effet, elle est parvenue à recruter un nouveau gardien en la personne de Gautier Larsonneur. Le portier français de 25 ans arrive du Valenciennes FC où il a disputé l'ensemble des rencontres de Ligue 2 cette saison. La défense solide du club nordiste (14 buts encaissés) devrait rassurer les supporters des Verts, qui pour rappel sont les plus friables du championnat dans ce domaine (31 buts encaissés).

Face à Laval, plusieurs joueurs devront faire attention à ne pas s'emporter. Ils sont au nombre de trois : Thomas Monconduit, Lenny Pintor et Mickaël Nadé. Le média Peuple Vert souligne qu'en cas de carton jaune récolté, ils seront suspendus pour une durée qui devra être confirmée ensuite par la LFP suivant les cas. Le coach des Verts, Laurent Batlles n'échappera pas non plus à cette sanction en cas de nouvelle « biscotte ».