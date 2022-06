Real Madrid Mercato : Un ancien Merengue bientôt de retour

Publié par Thomas G. le 10 juin 2022 à 16:48

Real Madrid Mercato : Après l'échec dans le dossier Kylian Mbappé, les Madrilènes souhaiteraient rapatrier un ancien attaquant du club.

Real Madrid Mercato : Un ancien talent madrilène dans le viseur

Le Real Madrid a bouclé une saison exceptionnelle avec le premier doublé coupe-championnat depuis 2017. Les Merengues ont remporté leur 14e Ligue des Champions et leur 35e titre de champion d’Espagne, un record. Néanmoins, le club ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et veut rééditer cet exploit la saison prochaine. De plus, suite à l’échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real est toujours à la recherche de renforts offensifs.

Selon MARCA, les Madrilènes ne vont pas recruter un nouvel attaquant. En réalité, Carlo Ancelotti va accorder sa confiance à un joueur issu de la Fabrica. L’entraîneur italien souhaite installer l’attaquant espagnol, Borja Mayoral, en tant que doublure de Karim Benzema. Le buteur de 25 ans semble avoir convaincu les dirigeants du Real de le rapatrier après six saisons passées en prêt. Cette saison, Borja Mayoral était prêté dans la banlieue de Madrid à Getafe. Ce prêt s’est avéré positif puisque l’attaquant a inscrit 6 buts en 18 matches, contribuant ainsi au maintien de Getafe. Après la prolongation de contrat de Luka Modric, le Real Madrid continue donc de privilégier les solutions internes.

Real Madrid Mercato : Les Merengues se tournent vers Benzema

Le choix de faire signer Borja Mayoral montre que le Real Madrid fait confiance à Karim Benzema. Les Merengues ne veulent pas mettre en concurrence un attaquant de classe mondial avec l’international français. La piste Borja Mayoral est un choix de transition qui va permettre au Real Madrid de recruter un grand attaquant à la fin du contrat de Karim Benzema. Les Madrilènes veulent répéter la même stratégie qu’avec Alvaro Morata qui était revenu au Real Madrid après plusieurs années de prêt. Cette manœuvre s'était avérée payante étant donné que le buteur espagnol avait été l’un des grands artisans du doublé coupe-championnatt des Merengues en 2017