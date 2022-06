OL Mercato : Nouvelle confirmation du retour de Tolisso à Lyon !

Publié par Thomas le 10 juin 2022 à 18:18

OL Mercato : Après Alexandre Lacazette, revenu à l'Olympique Lyonnais cette semaine, Corentin Tolisso serait proche de signer dans son club formateur.

OL Mercato : Tolisso à Lyon, ça brûle !

Tout s’emballe à l’Olympique Lyonnais ! Après sa saison décevante marquée par un 8e place de Ligue 1, le club rhodanien souhaite mettre les bouchées doubles pour reconstruire un effectif chancelant. Après les prolongations de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, les Gones ont officialisé le retour d’Alexandre Lacazette, cinq ans après son départ du Rhône. Une série de signatures qui illustrent la volonté de Jean-Michel Aulas de miser sur son centre de formation pour les prochaines saisons. Et justement, après l’attaquant de 31 ans, l’ OL serait en passe d’enrôler Corentin Tolisso.

Le milieu de terrain tricolore, en fin de contrat au Bayern Munich, se cherche un point de chute pour la prochaine saison et a été approché ces derniers temps par son ancien président, Jean-Michel Aulas. " Je vous confirme que des contacts ont été établis ", avait lancé le dirigeant lyonnais en conférence de presse ce jeudi. Un dossier complexe au vue de la concurrence, que l’ OL serait pourtant en passe de finaliser. À en croire l’influenceur Dylan Del Rey, l’opération serait d’ores et déjà bouclée pour un retour à Lyon, et c’est un joueur qui le dit.

OL Mercato : Tout serait bouclé pour le retour de Tolisso à Lyon

Grand fan du club rhodanien, le vidéaste Dylan Del Rey annonce sur Twitter avoir reçu la confirmation d’un joueur lyonnais du retour de Corentin Tolisso à l’ OL. " C’est incroyable, Coco (Tolisso) et Alex (Lacazette) seront là l’année prochaine ", se réjouit le jeune homme. " J’ai juste contact avec quelques joueurs. L’un d’entre eux m’a glissé que Tolisso allait revenir ", dévoile ensuite Dylan Del Rey, proche de plusieurs joueurs de l’effectif. Une superbe nouvelle donc pour les supporters, qui retiennent leur souffle en attendant une officialisation.