OL Mercato : Une superbe signature se profile au milieu à Lyon !

Publié par Thomas le 09 juin 2022 à 12:19

OL Mercato : Alors que Alexandre Lacazette vient tout juste d'être présenté à la presse, l'Olympique Lyonnais pourrait enrôler un autre ancien joueur.

OL Mercato : Corentin Tolisso plus que jamais dans les plans lyonnais

Le mercato n’a toujours pas ouvert ses portes en France, et pourtant, l’Olympique lyonnais a déjà acté plusieurs signatures de prestige pour la saison prochaine. Après les prolongations de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, le club rhodanien a officialisé le retour d’Alexandre Lacazette, 5 ans après son départ pour Arsenal. Libre de tout contrat, l’attaquant des Bleus a paraphé un contrat de 3 ans dans son club formateur, pour le plus grand bonheur des supporters et du président, Jean-Michel Aulas.

Seulement, le dirigeant lyonnais ne compte pas s’arrêter là dans son recrutement cet été, notamment en ce qui concerne le retour d’anciennes gloires. Après Alexandre Lacazette, Aulas aurait pour projet de faire revenir le milieu Corentin Tolisso. En fin de contrat et donc sur le départ au Bayern Munich, le joueur de 27 ans pourrait bel et bien rejoindre l’ OL prochainement, lui qui n’a jamais caché son envie de revenir dans le Rhône. En conférence de presse ce jeudi, le président des Gones a confirmé l’intérêt prononcé de Lyon pour Tolisso et l’importance mise sur ce dossier.

" Je vous confirme que des contacts ont été établis. Tolisso est dans un contexte différent de Lacazette, mais les contacts ont été établis. Clairement, ils n’ont pas été établis il y a aussi longtemps que pour Lacazette et il y a aussi d’autres options ", a annoncé Jean-Michel Aulas, qui on le sait, milite en interne pour le retour du milieu de terrain formé au club.

OL Mercato : Lacazette, médiateur dans le dossier Tolisso

Pour enrôler le natif de Tarare, l’Olympique Lyonnais pourra compter sur un nouvel élément de poids, Alexandre Lacazette. L’attaquant de 31 ans, grand ami de Tolisso, ferait le forcing en privé pour revoir le Bavarois à l’ OL cet été. " C’est un joueur libre donc le club peut se pencher dessus, après je ne sais pas s'il a des autres offres mais je pousse pour qu’il vienne. Je laisse le président gérer la partie contractuelle. Si c’est possible on le fera revenir avec plaisir ", ajoute par la suite Bruno Cheyrou, le directeur sportif lyonnais. De quoi annoncer un mercato flamboyant cet été pour les Gones, qui veulent rapidement gommer les carences aperçues cette saison.