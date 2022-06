PSG Mercato : Malgré le démenti, l’arrivée de Zidane prend forme

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2022 à 09:10

PSG Mercato : Zinédine Zidane va-t-il remplacer Mauricio Pochettino au Paris SG ? Entre démenti et confirmation, l’affaire avancerait entre les deux parties.

PSG Mercato : Un contrat de deux ans pour Zidane

Alors que le Paris Saint-Germain vient d’officialiser l’arrivée de Luis Campos en tant Conseiller Football, c’est désormais l’entraîneur qui est au cœur des débats. Mauricio Pochettino devrait prochainement être licencié, tandis que la rumeur Zinédine Zidane prend encore plus d’ampleur. Ancien entraîneur et désormais consultant pour RMC, Rolland Courbis a donné son avis sur une éventuelle arrivée de Zidane sur le banc parisien. Et la position de Courbis est bien tranchée : oui Zizou le Marseillais, qui n’a rien à avoir avec l’OM, peut aisément coacher le Paris SG.

« Je crois que ce n’est plus qu’une question d’heures. On entendra différents commentaires. Mais avant tout, si ça se fait dans les heures qui viennent, Zizou reviendrait en France, avant de parler du Paris Saint-Germain. Il rejoindrait aussi les Qataris, avec qui il est très, très proche. Le PSG, ça serait le club un peu ennuyeux pour les Marseillais, mais il n’a jamais joué à l’OM. Il est né à Marseille, simplement. On n’aura pas fini de débattre là-dessus », a expliqué Courbis sur les antennes de RMC Sports.

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ancien coach aurait reçu un contrat de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2024, avec un salaire annuel de 25 millions d’euros, hors primes additionnelles qui serait inédites pour le PSG et le sport français. Et le triple vainqueur de la Ligue des Champions préparerait déjà son arrivée dans la capitale.

PSG Mercato : Makélélé adjoint de Zidane au Paris SG ?

Vendredi soir, le journaliste Saber Desfarges a apporté de nouveaux éléments sur les négociations entre le Paris Saint-Germain et Zinédine Zidane. Il assure notamment que « Zinédine Zidane et le PSG en passe de trouver un accord de principe. Le deal n’est pas bouclé, comme annoncé par Mundo Deportivo. Des détails restent à discuter. Mais les deux positions se sont fortement rapprochées ces dernières heures. La fin du feuilleton est proche. »

Plus incisif, Clément Carpentier de 20 Minutes apporte encore plus de détails aux tractations en cours entre l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin et le club parisien. « Les choses se sont accélérées en début de semaine (mardi) à Doha en présence de Zidane et ses conseillers. Les discussions se poursuivent, mais les feux sont au vert aujourd'hui. Chez QSI, tout le monde a le sourire depuis quelques jours », explique le journaliste sportif avant d’annoncer dans un second tweet que l’ancien milieu parisien Claude Makélélé pourrait être l’adjoint de Zizou au PSG.

« Lors du vol retour de Doha mercredi matin, Zidane était accompagné d'un certain Claude Makelele. Il se dit que l'ancien milieu de terrain international pourrait devenir son adjoint. Une rumeur ni confirmée ni infirmée par son entourage », précise-t-il. Malgré le démenti du Paris SG et du clan Zidane, les choses prendraient effectivement forme entre les deux parties.

Affaire à suivre donc…