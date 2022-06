OL Mercato : Retour de Tolisso, une menace turque signalée

Publié par ALEXIS le 11 juin 2022 à 11:40

OL Mercato : Le retour de Corentin Tolisso à l’Olympique Lyonnais est souhaité. Mais l’intérêt d’un grand club turc complique la tâche du club rhodanien.

OL Mercato : Lacazette et Aulas poussent pour Tolisso

Laissé libre par le Bayern Munich a l’issue de son contrat, Corenin Tolissso (27 ans) est courtisé par l’ OL, son ancien club, afin d’y faire son retour, à l’image d’Alexandre Lacazette (31 ans). Justement, ce dernier a lancé un appel à son ex-coéquipier de le rejoindre à l’Olympique Lyonnais, pour une nouvelle aventure. « C’est un joueur libre donc, je pense que le club pourrait se pencher dessus. Je ne sais pas s’il a d’autres offres, mais je pousse pour qu’il vienne… » a confié l’attaquant débarqué d’Arsenal, lors de sa présentation en conférence de presse.

À la suite de la deuxième recrue estivale de l’ OL (après Rémy Riou), Jean-Michel Aulas a confirmé l’intérêt pour Corentin Tolisso. « Je peux confirmer que le contact a été établi. […] On ne peut pas s’avancer parce que le contact est établi depuis moins longtemps et il y a d’autres considérations », a déclaré le président des Gones.

Fenerbahçe se positionne pour Tolisso

Libre de signer avec le club de son choix, le milieu de terrain lorgne plutôt un club qui joue la coupe d’Europe. « Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait. J'ai encore envie de jouer la Ligue des champions… » a déclaré Corentin Tolisso dans un entretien avec L'Équipe. Et selon les informations du magazine turc FotoMac, Fenerbahçe a entendu l’appel de Corentin Tolisso et souhaite le recruter rapidement. Le club stanbouliote est en effet qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui est un avantage évidemment, contrairement à l’Olympique Lyonnais (8e de L1) privé de coupe d’Europe.