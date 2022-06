PSG Mercato : C’est fait, Pochettino tient la décision du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2022 à 17:10

PSG Mercato : Après plusieurs mois de rumeurs, Mauricio Pochettino serait désormais fixé sur la décision du Paris Saint-Germain concernant son avenir.

PSG Mercato : Le Paris SG a prévenu Pochettino qu’il allait être remplacé

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne fera pas long feu au Paris Saint-Germain. Annoncé sur le départ depuis de longs mois, l’entraîneur argentin a été informé de son départ anticipé par le président du club de la capitale. Après avoir officiellement intronisé Luis Campos en qualité de Conseiller Football, Nasser Al-Khelaïfi aurait officiellement annoncé à Pochettino qu’il va être remplacé à son poste par un autre technicien, à en croire les informations divulguées ce samedi par RMC Sport.

« Le technicien argentin a ainsi été prévenu par le club de la capitale que son aventure parisienne allait s’arrêter. Reste maintenant à la direction, et notamment au nouveau conseiller sportif Luis Campos, à boucler le dossier de son successeur », assure la radio métropolitaine. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham ne quittera pas la capitale les mains vides puisqu’il va recevoir un gros chèque de 13 millions en guise d’indemnité. Luis Campos va désormais s’atteler à nommer prochainement un nouvel entraîneur sur le banc du Paris SG. Et aux dernières nouvelles, deux noms sortiraient du lot pour le poste.

PSG Mercato : Qui pour succéder à Pochettino sur le banc ?

Après avoir informé Mauricio Pochettino de son prochain licenciement, le Paris Saint-Germain va probablement annoncer son nouveau coach la semaine prochaine. Comme annoncé vendredi par RMC Sport et plusieurs autres sources, un accord serait proche d’être trouvé entre Zinédine Zidane et le club parisien. Mais absolument rien n'est encore acté, et Luis Campos militerait de son côté pour l’intronisation de Christophe Galtier. Concernant Mauricio Pochettino, à priori, et malgré son passage raté dans la capitale, il ne devrait pas avoir trop de mal pour retrouver un poste. Depuis ces derniers jours, le nom du natif de Murphy étant régulièrement lié à l'Athletic Bilbao.

Affaire à suivre…