PSG Mercato : Flash ! Zidane officialisé au Paris SG dans 72h !

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2022 à 22:08

PSG Mercato : Malgré les démentis, le Paris SG avancerait bel et bien en coulisses pour Zinédine Zidane. Une annonce pourrait même intervenir dans 72 heures.

PSG Mercato : Zidane a dit « oui » au Paris SG avec une condition

Le Paris Saint-Germain toucherait au but avec Zinédine Zidane. D’après les informations divulguées ce samedi par le journal AS, l’ancien coach du Real Madrid aurait dit « oui » au Qatar à condition d’avoir les pleins pouvoirs sur le recrutement des Rouge et Bleu. Le quotidien madrilène explique que c’est pour cette raison que Luis Campos n’a pas été nommé directeur sportif, mais simplement « conseiller football. »

Toujours selon la même source, les négociations entre les deux parties se poursuivent, notamment autour du salaire du staff technique qui va accompagner Zizou dans la capitale. AS va même plus loin en révélant que l’affaire pourrait être bouclée au plus tard le 18 juin prochain. Malgré le gros démenti d’Alain Migliaccio, le conseiller historique de Zidane, l’arrivée du Marseillais se mettrait bien en place à Paris. Une tendance confirmée par un irréductible des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : L’arrivée de Zidane annoncée mardi prochain ?

Ce samedi, L’Équipe a annoncé que la piste Christophe Galtier n’est pas celle privilégiée par Doha, où l’on s’interroge sur la pertinence de remplacer Mauricio Pochettino par un entraîneur à la carte de visite moins étoffée et dont la philosophie de jeu n’est pas celle souhaitée par les actionnaires. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, le supporter-influenceur Sabri Paris ou Rien a dévoilé un message qu’il a reçu d’une source proche du dossier et qui annonce l’arrivée de Zizou pour mardi prochain.

« Mon Sabri, Zidane sera probablement annoncé mardi au lendemain du match des Bleus », a publié Sabri sur Twitter avant de préciser : « c’est ce que j’ai reçu hein moi je confirme rien, car je ne sais pas quand il sera annoncé, mais je sais que c’est Zidane le futur coach et c’est déjà énorme non ? Vu que tout le monde est dépassé sur le Z. »

Affaire à suivre donc…