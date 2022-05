PSG Mercato : Christophe Galtier lâche sa réponse à Luis Campos !

Publié par Ange A. le 22 mai 2022 à 13:23

PSG Mercato : Évoqué comme le favori de Luis campos pour succéder à Mauricio Pochettino au Paris SG, Christophe Galtier (OGC Nice) a répondu à la rumeur.

L’OGC Nice a réalisé une remontada samedi pour sa dernière sortie de la saison. Mené 2-0 à la mi-temps, Nice est parvenu à renverser le Stade de Reims dans le deuxième acte. Auteur d’un triplé, Andy Delort a permis au Gym de s’imposer sur la pelouse du club champenois. Grâce à ce succès, les Aiglons disputeront les barrages de la Ligue Europa Conference. Reste maintenant à savoir si ce sera avec Christophe Galtier.

Après une saison au Gym, l’avenir du technicien de 54 ans est au cœur des rumeurs. Il est notamment envoyé au Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Fortement pressenti pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif, Luis Campos, qui a déjà collaboré avec le Marseillais de 55 ans du côté de Lille, aimerait le nommer à la place de Pochettino. Mais le coach niçois a affiché sa surprise au moment d’évoquer un départ au PSG.

Un avenir flou pour Galtier avec Nice ?

« Vous me l’apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi vous dire. Pas de réponse par rapport à cela. Ce que j’ai vu, c’est Mbappé reste et c’est très important pour le champion et pour la visibilité de la Ligue 1 », a déclaré Christophe Galtier après le succès renversant de l’OGC Nice. Arrivé l’été dernier après un titre de champion de France avec Lille, son contrat avec le club azuréen est encore valide jusqu’en 2024.

Quant à Mauricio Pochettino, il ne lui reste qu’une seule année de contrat au Paris Saint-Germain. Un grand ménage est d’ailleurs en cours à Paris après la prolongation du contrat de Mbappé. Après la manita infligée à Metz samedi, le PSG a officialisé le départ de Leonardo, son directeur sportif. Après le technicien brésilien, c’est l’Argentin qui devrait être remercié.