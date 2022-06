RC Lens Mercato : 11M€, un crack du RCL agite la Serie A

Publié par ALEXIS le 13 juin 2022 à 12:02

RC Lens Mercato : Faisant partie des joueurs au top du RCL, Facundo Medina a attiré plusieurs clubs, dont trois en Italie, ces dernières heures.

RC Lens Mercato : L'Inter, l’AS Rome et l’Atalanta foncent sur Medina

Au RC Lens, outre le capitaine Seko Fofana, Cheick Doucouré et Jonathan Clauss, qui sont très convoités cet été, Facundo Medina a aussi séduit des clubs à l’étranger, et non des moindres. Son nom est associé à Manchester United, puis au FC Séville ces dernières semaines. Mais depuis l’ouverture officielle du mercato estival, vendredi, trois autres prétendants se sont ajoutés à la liste des prétendants du défenseur central argentin.

D’après les informations d'Allez Lensois, l’Inter Milan, l’AS Roma et l’Atalanta Bergame ont manifestés leur intérêt pour le N°14 du RCL, crédité d’une saison satisfaisante. Les Nerazzurri et La Louve sont qualifiés respectivement pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa la saison prochaine. Ils sont donc en quête de renforts pour la campagne européenne.

RC Lens Mercato : Facundo Medina transféré autour de 15 M€ ?

La cote de Facundo Medina est estimée à 11 M€, alors qu’il a été recruté en juillet 2020 au CA Talleres (Argentine) pour 3,5 M€. Sous contrat au RC Lens jusqu’au 30 juin 2024, l’international argentin (2 sélections) dispose d’un bon de sortie. Cependant, la longue liste et le statut des courtisans de ce dernier pourraient pousser la direction des Sang et Or à monter les enchères.

En tout cas, l’arrière de 23 ans ne sera pas cédé au premier venu. Son transfert pourrait se situer au-dessus des 15 M€ selon la rumeur du marché. La saison dernière Facundo Medina a pris part à 31 matches en Ligue 1 et a été titulaire 30 fois. Il s'agit donc d'un joueur clé de l'équipe de Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens.