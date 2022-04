RC Lens Mercato : Franck Haise annonce la couleur sur les transferts

Publié par ALEXIS le 06 avril 2022 à 15:24

Interrogé sur le prochain mercato du RC Lens, Franck Haise s’est inquiété sur de possibles départs. Il envisage cependant de reconstruire son équipe.

RC Lens Mercato : Franck Haise confirme des départs cet été

Franck Haise, coach du RC Lens, a évoqué la question du mercato estival de son équipe sur France Bleu. Il admet que le marché des transferts s’annonce très mouvementé au RCL, contrairement à l’été dernier. « Hormis Loïc Badé, on a réussi à peu bouger notre effectif au sujet de nos cadres, mais probablement et certainement que ce sera un peu différent l’été prochain », a-t-il annoncé. Pour rappel, le défenseur central de 22 ans a été transféré au Stade Rennais en juillet 2021, contre un montant de 17 M€.

Vu les potentiels départs du RCL lors du prochain mercato, l’entraîneur de Lens a prévu de renouveler son effectif en fonction des joueurs qui seront transférés. « Quand les joueurs performent, ça attire toujours. Pour l’instant, je sais juste que les joueurs sont courtisés, ce qui est logique. La question est de savoir comment nous on va continuer à construire, mais il est encore trop tôt pour savoir », a-t-il confié, en soulignant qu’il « fait confiance aux personnes qui travaillent en ce sens ».

Qui sont les joueurs courtisés au RCL ?

Franck Haise n’a certes pas lâché de noms sur les joueurs courtisés au RC Lens, mais il est évident qu’il s’agit d'abord de Seko Fofana. Le capitaine du RCL est sur les tablettes de l’ OM, Newcastle United et aussi de l’AC Milan. Son nom a été aussi associé au PSG un temps. La direction lensoise a d'ailleurs déjà recruté le successeur du polyvalent milieu de terrain, en la personne de Patrick Berg, en janvier 2022.

Performants avec l’équipe des Sang et Or, Facundo Medina (défenseur central), Przemysław Frankowski (milieu de terrain) et le néo-Tricolore, Jonathan Clauss (piston droit) sont également très sollicités. Ils devraient faire l’objet de transfert en cas d’offres intéressantes pour le club nordiste.