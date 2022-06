Bordeaux Mercato : Le FCGB suit un ancien joueur du SRFC et de Metz

Publié par ALEXIS le 13 juin 2022 à 17:11

Bordeaux Mercato : Un ancien joueur du FC Metz, relégué en Ligue 2, intéresse les Girondins qui sont aussi descendus dans cette division inférieure.

Bordeaux Mercato : Les services de John Boye intéressent le FCGB

Bordeaux est en pleine reconstruction de son équipe reléguée en Ligue 2. Pour remplacer les nombreux joueurs partis du club, Admar Lopes (directeur général du club au scapulaire) prospecte surtout dans le milieu des joueurs en fin de contrat. En effet, le FCGB est surveillé de près par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG et ne peut pas se permettre de faire grosses dépenses lors du mercato estival qui s'est ouvert vendredi dernier.

Ainsi, les recruteurs des Girondins se seraient lancés aux trousses de John Boye, un ancien défenseur du FC Metz et du Stade Rennais. Selon les informations du média ghanéen Ghana Soccer, Bordeaux veut récupérer le central de 35 ans pour se renforcer offensivement. Ce dernier est libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à Al-Fayha, en Arabie Saoudite, le 30 janvier 2022.

Bordeaux Mercato : Le défenseur ghanéen de retour en Ligue 1 ?

John Boye est un ancien joueur et capitaine du FC Metz. Il a défendu les couleurs du club Mosellan pendant trois saisons, d’abord en Ligue 2 en 2018-2019, puis en Ligue 1 entre 2019 et 2021. Bien avant de rejoindre les Grenats en juin 2018, l’international ghanéen (68 sélections, 5 buts) avait porté les couleurs du Stade Rennais durant 5 saisons consécutives (2009-2014).

Il totalise 122 matches en Ligue 1 et 36 en Ligue 2. Outre le Championnat de France, John Boye a évolué en Turquie à Kayseri Erciyesspor (2014-2015) et à Sivasspor (2015-2018). Il devrait apporter son expérience à l’équipe de David Guion qui s’est séparée de deux défenseurs centraux : Laurent Koscielny (36 ans) en janvier et de Marcelo Guedes (35 ans) la semaine dernière, mais aussi de Josuha Guilavogui.