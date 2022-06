OM Mercato : Marseille ou Man City, Isaak Touré a fait son choix

Publié par Timothée Jean le 13 juin 2022 à 22:53

OM Mercato : Annoncé dans le viseur de Marseille et Manchester City, le jeune défenseur Isaak Touré a tranché pour sa future destination.

OM Mercato : Isaak Touré a pris sa décision

Comme cela est annoncé depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille s’active en coulisse pour attirer Isaak Touré (19 ans) dans ses filets. Les négociations ont déjà débuté entre les différentes parties et elles se sont intensifiées ces dernières heures. La direction de l’ OM voudrait boucler la signature du défenseur central du Havre AC le plus rapidement possible.

Il faut dire que le jeune homme, au gabarit imposant (2m04, 99 kg) a le profil idéal pour renforcer le secteur défensif marseillais et compenser le futur départ de William Saliba. Sauf que le jeune défenseur central campe toujours sur ses positions, car il aurait une destination bien précise en tête. Selon les indiscrétions de L’Équipe, Isaak Touré n’aurait d’yeux que pour Manchester City.

OM Mercato : Isaak Touré recruté par Man City puis prêté à Troyes ?

Courtisé par l’ OM, l’OL ou encore Wolfsburg, Isaak Touré semble donc bien parti pour s’engager avec le club entraîné par Pep Guardiola. Le défenseur central du Havre s'est déjà rendu en Angleterre durant le mois de mai afin de visiter les installations de Manchester City. Il a visiblement été séduit par le projet des Cityzens. Le quotidien indique en effet que le jeune défenseur du HAC devait signer un contrat longue durée avec Man City avant d'être prêté dans la foulée à Troyes, autre propriété du City Football Group. L’objectif serait ainsi de permettre au jeune joueur de s’aguerrir en Ligue 1 avant de rejoindre la Premier League.

Même si rien n’est encore signé dans ce dossier, l’ OM a bien conscience qu’il sera difficile de détourner Isaak Touré de Manchester City. C’est pourquoi les Marseillais explorent d’autres pistes défensives en parallèle. Les dirigeants phocéens auraient réactivé ces dernières heures la piste menant à Riechedly Bazoer (25 ans), qui arrive en fin de contrat au Vitesse Arnhem.