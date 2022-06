OM Mercato : Marseille s’apprête à recruter un nouveau défenseur

Publié par Timothée Jean le 13 juin 2022 à 12:50

OM Mercato : L’Olympique de Marseille semble avoir trouvé son nouveau défenseur central pour succéder à William Saliba, en partance pour Arsenal.

OM Mercato : Marseille négocie pour Riechedly Bazoer

William Saliba devrait être le deuxième départ du côté de l’Olympique de Marseille cet été. Après Boubacar Kamara, parti pour Aston Villa, le jeune défenseur tricolore s’apprête aussi à quitter le navire marseillais pour retourner à Arsenal. Son retour chez les Gunners obligera donc l’ OM à attirer un nouvel homme fort en défense lors de cette fenêtre de transfert. C’est dans ce sens que les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Riechedly Bazoer (25 ans).

Le robuste défenseur néerlandais a récemment annoncé son départ de Vitesse Arnhem, à la suite de trois années de bons et loyaux services. Il est ainsi libre de s’engager où il le souhaite cet été, une occasion que l’ OM ne compte pas laisser filer. Si l'intérêt de l’Olympique de Marseille pour Riechedly Bazoer n'est pas nouveau, Fabrizio Romano assure que les négociations ont bien repris entre les deux parties pour un transfert du joueur en Ligue 1. Les négociations battent même leur plein en ce moment même. Un accord entre Riechedly Bazoer et l’ OM n’est donc pas à exclure, d’autant plus que le défenseur batave ne serait pas insensible à une éventuelle arrivée en Ligue 1. Les positions semblent ainsi se rapprocher entre le joueur et la direction marseillaise.

OM Mercato : Un autre club de Ligue 1 fonce sur Riechedly Bazoer

Libre comme de l’air, Riechedly Bazoer pourrait donc poursuivre sa jeune carrière en France. Mais l’ OM devra faire vite pour boucler ce dossier, car un autre club de Ligue 1 reste toujours à l’affût du défenseur central. Son identité n’a pas été dévoilée par la source. Par ailleurs, l’ancien joueur de Porto n’est pas le seul défenseur central pisté par les dirigeants marseillais. Ces derniers travaillent en parallèle pour faire venir Isaak Touré, véritable sensation du Havre AC.