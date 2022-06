PSG Mercato : Succession Pochettino, Campos prépare un coup d’éclat

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2022 à 14:00

PSG Mercato : Alors que les noms de Zidane et Galtier sont cités, Luis Campos pourrait réserver une surprise dans la succession de Pochettino au Paris SG.

PSG Mercato : Ni Zidane ni Galtier pour l’après Pochettino ?

Qui pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain ? Si le divorce d’avec l’entraîneur argentin semble déjà acté, le club de la capitale continue toujours ses recherches pour son remplaçant. Entre Zinédine Zidane et Christophe Galtier, le Qatar et Luis Campos ont des avis partagés. Vendredi dernier, un accord de principe avec Zizou a enflammé la toile, mais son agent a rapidement démenti l’info de RMC Sport et du Mundo Deportivo.

Ainsi, face à un Zidane qui tarde à se décider alors que l’émir du Qatar en a fait son unique choix, et un Christophe Galtier qu'il apprécie, mais qui ne fait pas l'unanimité, Luis Campos pourrait finalement réserver une grosse surprise au moment d’annoncer le nom du prochain coach des Rouge et Bleu. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe, bien que contacts soient réguliers entre Campos et Galtier, le nouveau Conseiller Football du Paris SG n’a jamais confié à l’actuel entraîneur de l’OGC Nice qu’il serait le successeur de Pochettino.

Et si le nom de Zidane est toujours évoqué, le dirigeant portugais travaillerait également sur une troisième piste avec un technicien dont le nom « n’est pas sorti (ou peu) », assure le quotidien sportif. Toutefois, l’homme de 57 ans entend faire les choses de façon chronologique.

PSG Mercato : Campos veut d’abord régler le dossier Pochettino

Dans son édition du jour, L’Équipe explique notamment que Luis Campos compte bien régler la question du licenciement de Mauricio Pochettino avant de se pencher véritablement sur la désignation de son successeur. « Campos, déjà lancé à plein dans la reconfiguration de l'effectif, explique que Paris doit faire les choses dans l'ordre. D'abord, parvenir à un accord financier avec les avocats de Pochettino au sujet de la fin de son contrat (2023) et celui de ses adjoints. Ensuite, activer la piste du nouvel entraîneur », indique le média francilien. Il faudra donc patienter encore quelques jours avant de connaître le nom du futur coach des Rouge et Bleu.