Barça Mercato : Un pilier du FC Barcelone bientôt sur le départ

Publié par Dylan le 14 juin 2022 à 17:00

Barça Mercato : Gerard Piqué ne devrait plus être un titulaire indiscutable la saison prochaine, car Xavi ne le compte pas dans ses plans.

Barça Mercato : Fin de l'aventure barcelonaise pour Piqué ?

Selon les informations du quotidien catalan Sport, Gerard Piqué n'aurait plus sa place au FC Barcelone. Le défenseur catalan n'a déjà plus la tête au football en ce moment, lui qui vient tout juste de créer une polémique sur sa séparation avec Shakira. Et pour ne rien arranger, Xavi ne compterait pas sur lui la saison prochaine. De moins en moins performant avec les Blaugranas, Piqué se rapproche de la fin de son aventure en Catalogne.

Cette saison, l'international espagnol a disputé 27 rencontres de Liga, 5 de Ligue des Champions et 5 de Ligue Europa. Il n'a malheureusement pas pu empêcher le Real Madrid de devenir champion d'Espagne et l'élimination surprise des siens contre l'Eintracht Francfort, futur vainqueur de la C3, en quarts de finale. À 35 ans, Piqué est toujours un pilier du Barça mais pourrait bientôt dire adieu aux supporters barcelonais.

Barça Mercato : Piqué poussé vers la sortie par Xavi

Selon le quotidien espagnol Sport, Xavi aurait de sérieux doutes quant à la capacité de Gerard Piqué à tenir son rang la saison prochaine. En effet, le joueur a déjà été plombé en août dernier par une blessure au mollet et a enchaîné les pépins physiques au mois d'avril et de mai. Piqué a d'ailleurs manqué sept des neuf derniers matchs du Barça.

Xavi, qui veut construire une équipe compétitive pour la rentrée ne voudrait pas que cela se reproduise. C'est pourquoi le recrutement d'Andreas Christensen aurait été entrepris. L'ancien défenseur central de Chelsea, qui a officialisé son départ il y a plusieurs jours, devrait rejoindre les Catalans dans le but de compenser l'éventuelle absence de Gerard Piqué, voire de préparer l'après-Piqué.

Présent depuis 2008 au sein du FC Barcelone, le champion du monde 2010 est sous contrat jusqu'en juin 2024 mais pourrait faire les frais d'une révolution au sein du club. En effet, un nouveau cycle pourrait débuter au Barça dans les prochaines années avec les départs potentiels de Sergio Busquets (33 ans), Ousmane Dembélé (25 ans) ou encore Jordi Alba (33 ans). Néanmoins, un départ de Piqué cet été serait une vraie surprise.