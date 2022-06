Chelsea Mercato : Les Blues officialisent quatre départs !

Publié par Dylan le 10 juin 2022 à 20:48

Chelsea Mercato : Les Blues se lancent officiellement dans l'opération dégraissage, avec l'annonce de quatre départs au sein du club londonien.

Chelsea Mercato : Andreas Christensen officialise son départ

Alors que le mercato estival a débuté depuis peu, Chelsea vient de lancer son opération dégraissage. Comme prévu, le défenseur central Andreas Christensen (26 ans) fait partie des quatre joueurs qui ne porteront plus le maillot des Blues, et devrait rejoindre le Barça dans les prochains jours comme annoncé par plusieurs médias. Cette saison, l'international danois avait disputé 19 rencontres de Premier League avec Chelsea mais était en concurrence avec Thiago Silva et César Azpilicueta.

Présent depuis 6 saisons à Chelsea, Andreas Christensen s'était imposé comme un vrai taulier. Son départ, bien que prévisible depuis l'annonce de négociations avancées avec le FC Barcelone, devrait laisser un sacré vide en défense, d'autant que Chelsea a été récemment amputé d'Antonio Rüdiger (parti au Real Madrid). En tout, le Danois aura disputé 159 rencontres avec le principal rival d'Arsenal. Trois autres joueurs vont également quitter Londres, comme l'a annoncé le club dans un communiqué ce vendredi.

Drinkwater, Musonda et Clarke-Selter quittent aussi le club

L'attaquant belge Charly Musonda, le milieu anglais Danny Drinkwater et le défenseur Jake Clarke-Selter ne vont également pas être retenus à Chelsea. Si ces noms seront sans doute jugés moins importants que celui de Christensen par les supporters des Blues, il n'empêche qu'ils pourraient rapporter un peu d'argent au club dirigé par Thomas Tuchel. En effet, malgré de nombreuses blessures, Charly Musonda (25 ans) reste un joueur avec beaucoup de qualités, mais il devrait sans doute être jugé comme un pari à tenter pour les clubs qui le courtiseraient.

De leur côté, après leur saison fantomatique, Danny Drinkwater (32 ans) et Jake Clarke-Selter (24 ans) devraient vite rebondir. Prêté cette saison, le premier nommé a montré de belles performances du côté de Reading en Championship, la deuxième division anglaise où il aura disputé 33 matchs. Ancien joueur de Kasimpasa, de Burnley ou encore d'Aston Villa, Drinkwater a de l'expérience et saura sans doute la mettre à profit du club qui le recrutera. Pour Jake Clarke-Selter, la prochaine destination pourrait être le Standard Liège, qui le convoite selon The Sun. Avec ces futures ventes, Chelsea devrait retrouver des forces pour recruter cet été.