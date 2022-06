Barça Mercato : Angel Di Maria se rapproche du FC Barcelone !

Publié par Thomas le 14 juin 2022 à 14:30

Barça Mercato : Non retenu par le PSG cet été, Angel Di Maria serait entré dans le viseur du FC Barcelone qui se rapproche de sa signature.

Barça Mercato : Di Maria s’éloigne de la Juve et attend Barcelone

Et si le premier gros coup du mercato du Barça se nommait Angel Di Maria ? Libre de tout contrat cet été après 7 saisons au Paris Saint-Germain, El Fideo ne manque pas de prétendants en Europe et devra faire un choix rapidement. Lorgné de près par la Juventus, l’attaquant argentin aurait ces derniers jours recalé les avances des Bianconeri, privilégiant le championnat espagnol et le FC Barcelone. Si la piste menant à l’ancien parisien n’était qu’un plan B pour les Catalans, les tergiversations concernant le dossier Raphinha auraient réactivé la venue du joueur.

Face aux demandes astronomiques de Leeds United, Joan Laporta peine à finaliser l’arrivée de Raphinha, qui a convenu un accord de principe avec les Blaugranas. Une déconvenue de taille qui semblerait profiter à Di Maria, qui se rapproche chaque jour un peu plus de l’écurie catalane. D’après Sport, l’ailier de 34 ans serait désormais la priorité du Barça, notamment avec le départ quasi acté d’Ousmane Dembélé.

De son côté, El Fideo prioriserait également Barcelone, mettant entre parenthèses les autres offres de clubs étrangers. Des contacts auraient eu lieu entre le joueur et le FCB ces dernières heures, renforçant davantage les positions entre les deux parties. La clé résiderait désormais sur une vente au FC Barcelone, qui permettrait ainsi de débloquer financièrement le transfert de l’Argentin.

Barça Mercato : Le FC Barcelone trop gourmand pour Frenkie de Jong

Mis sur le marché, bien qu’à contrecœur, par le Barça, le milieu de terrain Frenkie de Jong est visé depuis de longues semaines par Manchester United. Erik ten Hag, qui l’a coaché à l’Ajax, fait tout pour enrôler la pépite néerlandaise mais se heurte aux fortes exigences du FC Barcelone. Désireux de se renflouer cet été, les Blaugranas ont récemment augmenté le prix de leur joueur à 100 millions d’euros. Une somme colossale que refusent de payer les Red Devils. Un mauvais calcul de la part des Catalans qui doivent à tout prix générer une grosse vente cet été, sans quoi, aucune folie de sera permise lors du mercato.