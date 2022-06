Arsenal Mercato : Arteta s'intéresse à un ancien crack du Stade Rennais

Publié par Thomas G. le 10 juin 2022 à 16:45

Arsenal Mercato : Après avoir manqué la Ligue des Champions, les Gunners ont coché le nom d'un international brésilien pour parvenir à cet objectif.

Arsenal Mercato : Les Gunners n’ont pas froid aux yeux

Les Gunners sont de retour en Europa League l’année prochaine, une compétition qui avait plutôt bien réussi à Arsenal ces dernières années. Par deux fois, le club anglais avait atteint le dernier carré (2018 et 2019). Dans l’optique de bien figurer dans la compétition et de jouer les premiers plans en championnat, le club veut renforcer son attaque. La piste principale des Londoniens reste le Brésilien Gabriel Jesus mais l’ouverture du mercato a fait émerger un nouveau nom.

Selon les informations du journaliste Sam Dean, Arsenal fait partie des clubs intéressés par l’ailier de Leeds, Raphinha. L’international auriverde a réalisé une saison pleine avec les Whites et ses performances ont grandement contribué au maintien du club en Premier League. Néanmoins, la bataille sera rude pour Arsenal qui devra faire face à la concurrence de Chelsea, Manchester United et le Barça. Souhaitant prendre les devants dans ce dossier, les Gunners seraient disposés à payer les 55 millions d’euros demandés par Leeds.

Arsenal Mercato : Une nouvelle attaque pour les Gunners ?

Le départ d’Alexandre Lacazette a bousculé les plans d’Arsenal, et suite à la perte de l’attaquant français, les Gunners ont pris une grande décision. Le club a finalement décidé d’offrir une prolongation de contrat à Eddie Nketiah et l’attaquant anglais devrait signer pour une durée de 5 ans. Dans le sens inverse, l’ancien Lillois Nicolas Pépé devrait être vendu lors du prochain mercato pour renflouer les caisses du club. La direction d’Arsenal estime que son salaire n’est plus en adéquation avec son rendement. Durant ce mercato, l'un des grands chantiers des Gunners sera la prolongation de Bukayo Saka. Arsenal veut blinder l'international anglais qui est courtisé par Manchester City et Liverpool en le prolongeant jusqu'en 2027.